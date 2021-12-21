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Даже выгодные проекты подвергаются нападкам ряда стран, заявил Песков
Даже выгодные проекты подвергаются нападкам ряда стран, заявил Песков - РИА Новости, 21.12.2021
Даже выгодные проекты подвергаются нападкам ряда стран, заявил Песков
Даже выгодные экономические проекты становятся жертвами политических нападок со стороны ряда государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:35
2021-12-21T10:35
2021-12-21T10:35
экономика
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Даже выгодные экономические проекты становятся жертвами политических нападок со стороны ряда государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Иногда сейчас даже абсолютно выгодные для всех экономические проекты становятся жертвами политических нападок со стороны ряда государств", - сказал Песков в интервью "России-24".При этом Песков отметил положительную роль РФПИ в формировании инвестпривлекательности России. По его словам, инвесторы - люди специфические, но когда они видят таких профессиональных, энергичных и проактивных людей, как те, кто работает в РФПИ, то это способствует формированию положительного имиджа РФ, несмотря на все турбулентности, напряженность, политизацию.
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экономика, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, россия
Даже выгодные проекты подвергаются нападкам ряда стран, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: даже выгодные проекты подвергаются нападкам ряда стран