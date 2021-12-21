Полицейские задержали лжеэлектриков, обманувших более 200 пенсионеров
Полицейские задержали лжеэлектриков, обманувших более 200 пенсионеров в четырех регионах
ПЕРМЬ, 21 дек - РИА Новости. Полицейские задержали участников мошеннической группы лжеэлектриков, которые подозреваются в обмане более 200 пенсионеров в четырех регионах РФ, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Пермскому краю.
По предварительным данным ведомства, схему обмана, которую практиковали в Перми, Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде, разработал житель пермских Березников. Все начиналось со звонка в квартиру с уведомлением о необходимости плановой проверки электрооборудования.
Далее аферисты приезжали домой к пожилым людям и представлялись квалифицированными электриками. При помощи портативного прибора они замеряли уровень напряжения в розетках, указывали на плохое состояние электросистем и настаивали на замене оборудования якобы из-за высокого риска возгорания.
После они делали вид, что звонят руководству и просят предоставить клиентам скидку на осуществление монтажных работ и бесплатно прислать к ним лучших специалистов в городе. Аферисты рекомендовали купить новое оборудование у них якобы по минимальным ценам. Так, автоматический выключатель, розничная цена которого не превышает 500 рублей, пенсионерам навязывали за 15 тысяч рублей и дороже. Итоговая стоимость оборудования и необязательных работ по его замене могла доходить до 50 тысяч рублей.
"На территории различных регионов страны задержаны предполагаемый организатор мошеннической схемы и 13 участников группы. Следователем Главного следственного управления ГУМВД России по Пермскому краю возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", — сообщает пресс-служба краевой полиции со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Число потерпевших может превышать 200 человек.
Отмечается также, что компания проводила ежедневные тренинги для нанятых сотрудников. Инструкторы обучали менеджеров методам обмана, стилю и манерам общения, демонстрировали учебные фильмы и инсценировали различные ситуации при взаимодействии с клиентами.