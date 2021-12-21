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Путин поблагодарил военных медиков за помощь в борьбе с пандемией
Путин поблагодарил военных медиков за помощь в борьбе с пандемией - РИА Новости, 21.12.2021
Путин поблагодарил военных медиков за помощь в борьбе с пандемией
Президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков за помощь гражданским лицам в борьбе с пандемией. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:54
2021-12-21T13:54
2021-12-21T13:54
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков за помощь гражданским лицам в борьбе с пандемией."Самых добрых слов за напряженную работу в сложных условиях, за большую помощь гражданскому населению заслуживают военные медики. Более чем 30,5 тысячи людей пролечены в лечебных заведениях министерства обороны, и почти половина гражданских", - сказал он на расширенной коллегии Минобороны.Путин отметил, что военные медики помогали в борьбе с коронавирусом гражданскому населению девяти регионов РФ."Но и даже реабилитацией занимались и занимаются до сих пор - для тех, кто столкнулся с тяжелой и средней тяжести болезнью. В 32 военных санаториях люди проходят реабилитацию. Спасибо", - добавил президент.
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РИА Новости
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Путин поблагодарил военных медиков за помощь в борьбе с пандемией
Президент Путин поблагодарил военных медиков за помощь в борьбе с пандемией