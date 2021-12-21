https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764768969.html

Власти заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Татарстане

Власти заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Татарстане - РИА Новости, 21.12.2021

Власти заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в Татарстане

Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Татарстане стабилизировалась, за последнюю неделю снижение составило 40%,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:44

2021-12-21T16:44

2021-12-21T16:44

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Татарстане стабилизировалась, за последнюю неделю снижение составило 40%, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина."Она (эпидемиологическая ситуация) за последние недели стабилизировалась, мы в течение уже четырех недель наблюдаем снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, и за последнюю неделю это снижение было наиболее большим – минус 40%", - сказала Патяшина на брифинге в правительстве республики.Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора отмечала, что в прошедшие недели заболеваемость коронавирусной инфекцией снижалась на 5%, 8% и 18%.По словам Патяшиной, снижение заболеваемости происходит на фоне достаточно широкой вакцинации населения. На сегодня привиты уже 74% взрослого населения республики. "Это, безусловно, позволило нам не отказывать в проведении новогодних праздников, главным образом для детского населения. И мы разрешаем проводить новогодние елки, утренники, театральные представления, но с условием (соблюдения) установленных нами требований", - добавила она.При проведении мероприятий для детей, по информации Патяшиной, обязательными остаются такие меры, как присутствие родителей только вакцинированных или переболевших, при проведении театральных представлений со зрительскими местами – не более 70% заполнения зала. Также традиционно обязательны соблюдение масочного режима, обработка рук, проветривание, дезинфекционные мероприятия.По решению правительства Татарстана в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации заведениям общепита республики разрешили работать в новогоднюю ночь до 3.00, а с 20 декабря по 10 января – до 1.00.Татарстан с 11 октября ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее это требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.

https://ria.ru/20211220/tatarstan-1764546002.html

https://ria.ru/20211220/manezh-1764530691.html

https://ria.ru/20211217/vrp-1764161022.html

республика татарстан (татарстан)

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общество, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии