https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764751914.html

Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 за последний месяц

Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 за последний месяц - РИА Новости, 21.12.2021

Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 за последний месяц

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в течение последнего месяца констатируется снижение заболеваемости коронавирусом. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:55

2021-12-21T15:55

2021-12-21T16:07

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в течение последнего месяца констатируется снижение заболеваемости коронавирусом."В течение месяца последнего мы констатируем снижение активных случаев, что позволяет нам активнее работать, в том числе по другим направлениям и оказывать медицинскую помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями", - сказал он, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764758002.html

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