https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764751914.html
Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 за последний месяц
Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 за последний месяц - РИА Новости, 21.12.2021
Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 за последний месяц
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в течение последнего месяца констатируется снижение заболеваемости коронавирусом. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:55
2021-12-21T15:55
2021-12-21T16:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760754103_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_2a9be85fe6b6f6ed877f88e197edf431.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в течение последнего месяца констатируется снижение заболеваемости коронавирусом."В течение месяца последнего мы констатируем снижение активных случаев, что позволяет нам активнее работать, в том числе по другим направлениям и оказывать медицинскую помощь пациентам с неинфекционными заболеваниями", - сказал он, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764758002.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760754103_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b2d116b6f118153d7b112e7a1c738a70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
15:55 21.12.2021 (обновлено: 16:07 21.12.2021)
Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 за последний месяц
Мурашко: в течение последнего месяца зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19