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В России на генетический анализ коронавируса выделят 90 миллионов рублей
В России на генетический анализ коронавируса выделят 90 миллионов рублей - РИА Новости, 21.12.2021
В России на генетический анализ коронавируса выделят 90 миллионов рублей
Правительство РФ дополнительно выделит около 90 млн рублей на проведение генетических анализов циркулирующих штаммов коронавируса, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:49
2021-12-21T15:49
2021-12-21T16:02
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит около 90 млн рублей на проведение генетических анализов циркулирующих штаммов коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID."В этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологов дополнительно около 90 млн рублей", - сказал Мишустин.
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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:49 21.12.2021 (обновлено: 16:02 21.12.2021)
В России на генетический анализ коронавируса выделят 90 миллионов рублей
Правительство выделит 90 миллионов рублей на генетический анализ коронавируса