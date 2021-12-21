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В России на генетический анализ коронавируса выделят 90 миллионов рублей

В России на генетический анализ коронавируса выделят 90 миллионов рублей - РИА Новости, 21.12.2021

В России на генетический анализ коронавируса выделят 90 миллионов рублей

Правительство РФ дополнительно выделит около 90 млн рублей на проведение генетических анализов циркулирующих штаммов коронавируса, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:49

2021-12-21T15:49

2021-12-21T16:02

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит около 90 млн рублей на проведение генетических анализов циркулирующих штаммов коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID."В этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологов дополнительно около 90 млн рублей", - сказал Мишустин.

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