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В Москве за сутки госпитализировали 795 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 795 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 795 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 795 человек с COVID, на ИВЛ находятся 538 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:48
2021-12-21T11:48
2021-12-21T11:48
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 795 человек с COVID, на ИВЛ находятся 538 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 1906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 795 человек. На ИВЛ находятся 538 человек. В городе выздоровели ещё 3155 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 840 029", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 80 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 795 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 795 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 538 человек