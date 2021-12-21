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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 21.12.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Чукотском автономном округе — 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:45
2021-12-21T11:45
2021-12-21T11:45
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Чукотском автономном округе — 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,03; 2. Республика Калмыкия - 0,04%, 3. Республика Алтай - 0,05%", — говорится в сообщении.
республика алтай
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили на Чукотке — 0,03%