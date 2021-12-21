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В России выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.12.2021
В России выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 25 907 до 10 267 719, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:41
2021-12-21T11:41
2021-12-21T11:41
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 25 907 до 10 267 719, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 907 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 877 (7,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 10 267 719 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,25%.
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В России выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом