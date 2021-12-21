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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764673448.html
В России выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.12.2021
В России выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 25 907 до 10 267 719, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:41
2021-12-21T11:41
распространение коронавируса
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 25 907 до 10 267 719, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 907 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 877 (7,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 10 267 719 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,25%.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 21.12.2021
 
В России выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 25 907 до 10 267 719, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 907 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 877 (7,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.
За всю пандемию в стране зарегистрировано 10 267 719 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,25%.
 
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