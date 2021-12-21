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В России выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.12.2021

В России выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 25 907 до 10 267 719, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:41

2021-12-21T11:41

2021-12-21T11:41

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в России выросло на 25 907 до 10 267 719, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 907 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 877 (7,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 10 267 719 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,25%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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