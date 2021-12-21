https://ria.ru/20211221/izolyatsiya-1764652921.html

Западу не удастся изолировать Россию, заявил глава делегации в Вене

Западу не удастся изолировать Россию, заявил глава делегации в Вене - РИА Новости, 21.12.2021

Западу не удастся изолировать Россию, заявил глава делегации в Вене

У Запада не получится изолировать РФ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:55

2021-12-21T09:55

2021-12-21T10:14

в мире

россия

вена

константин гаврилов

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У Запада не получится изолировать РФ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Это они хотят нас изолировать, а не мы их. Но им это не удастся", - сказал он в эфире YouTube-канале "Соловьёв Live".По его словам, "шаг с проектами соглашения и договора, конечно, разбудит европейцев и американцев", они направлены на то, чтобы стабилизировать обстановку.

https://ria.ru/20211221/nato-1764653369.html

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в мире, россия, вена, константин гаврилов