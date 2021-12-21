https://ria.ru/20211221/izolyatsiya-1764652921.html
Западу не удастся изолировать Россию, заявил глава делегации в Вене
Западу не удастся изолировать Россию, заявил глава делегации в Вене - РИА Новости, 21.12.2021
Западу не удастся изолировать Россию, заявил глава делегации в Вене
У Запада не получится изолировать РФ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:55
2021-12-21T09:55
2021-12-21T10:14
в мире
россия
вена
константин гаврилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163371_0:81:3143:1849_1920x0_80_0_0_6e316fadd85c49f7ae722efdc6518065.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У Запада не получится изолировать РФ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Это они хотят нас изолировать, а не мы их. Но им это не удастся", - сказал он в эфире YouTube-канале "Соловьёв Live".По его словам, "шаг с проектами соглашения и договора, конечно, разбудит европейцев и американцев", они направлены на то, чтобы стабилизировать обстановку.
https://ria.ru/20211221/nato-1764653369.html
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d46663c1f45bb19bcbb28ff8779492dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, константин гаврилов
09:55 21.12.2021 (обновлено: 10:14 21.12.2021)
Западу не удастся изолировать Россию, заявил глава делегации в Вене
Глава делегации в Вене Гаврилов: Западу не удастся изолировать Россию