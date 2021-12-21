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Западу не удастся изолировать Россию, заявил глава делегации в Вене
Западу не удастся изолировать Россию, заявил глава делегации в Вене - РИА Новости, 21.12.2021
Западу не удастся изолировать Россию, заявил глава делегации в Вене
У Запада не получится изолировать РФ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:55
2021-12-21T10:14
в мире
россия
вена
константин гаврилов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У Запада не получится изолировать РФ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Это они хотят нас изолировать, а не мы их. Но им это не удастся", - сказал он в эфире YouTube-канале "Соловьёв Live".По его словам, "шаг с проектами соглашения и договора, конечно, разбудит европейцев и американцев", они направлены на то, чтобы стабилизировать обстановку.
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в мире, россия, вена, константин гаврилов
09:55 21.12.2021 (обновлено: 10:14 21.12.2021)
 
Западу не удастся изолировать Россию, заявил глава делегации в Вене

Глава делегации в Вене Гаврилов: Западу не удастся изолировать Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У Запада не получится изолировать РФ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Это они хотят нас изолировать, а не мы их. Но им это не удастся", - сказал он в эфире YouTube-канале "Соловьёв Live".
По его словам, "шаг с проектами соглашения и договора, конечно, разбудит европейцев и американцев", они направлены на то, чтобы стабилизировать обстановку.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
09:58
Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии, заявил дипломат
 
В миреРоссияВенаКонстантин Гаврилов
 
 
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