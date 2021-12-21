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В Испании сорвали лотерею, где можно было выиграть корзину с наркотиками
В Испании сорвали лотерею, где можно было выиграть корзину с наркотиками - РИА Новости, 21.12.2021
В Испании сорвали лотерею, где можно было выиграть корзину с наркотиками
Два человека - граждане Испании и Аргентины - были задержаны в испанском городе Мурсия по подозрению в торговле наркотиками, сообщила Национальная полиция. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:17
2021-12-21T17:17
в мире
испания
аргентина
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МАДРИД, 21 дек – РИА Новости. Два человека - граждане Испании и Аргентины - были задержаны в испанском городе Мурсия по подозрению в торговле наркотиками, сообщила Национальная полиция.При обыске в забегаловке, где можно было не только купить, но и употреблять наркотики, были изъяты шесть килограммов марихуаны, 165 растений конопли (плантация находилась в соседнем помещении), а также кокаин и гашиш.При обыске полицейские обнаружили таблицу со ставками на последние две цифры очень популярных в Испании лотерей - Рождественской и Эль-Ниньо. Ставка за участие в первой составляла 5 евро, во второй - 10. Разыгрывалась рождественская корзинка, в которую входили кокаин, гашиш, алкоголь, сигареты, наличные и 8 килограммов хамона.
https://ria.ru/20210804/kokain-1744425589.html
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в мире, испания, аргентина
17:17 21.12.2021
 
В Испании сорвали лотерею, где можно было выиграть корзину с наркотиками

Полиция в Испании сорвала лотерею, где можно было выиграть корзину с кокаином и хамоном

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Испании
Сотрудник полиции в Испании - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 21 дек – РИА Новости. Два человека - граждане Испании и Аргентины - были задержаны в испанском городе Мурсия по подозрению в торговле наркотиками, сообщила Национальная полиция.
При обыске в забегаловке, где можно было не только купить, но и употреблять наркотики, были изъяты шесть килограммов марихуаны, 165 растений конопли (плантация находилась в соседнем помещении), а также кокаин и гашиш.
При обыске полицейские обнаружили таблицу со ставками на последние две цифры очень популярных в Испании лотерей - Рождественской и Эль-Ниньо. Ставка за участие в первой составляла 5 евро, во второй - 10. Разыгрывалась рождественская корзинка, в которую входили кокаин, гашиш, алкоголь, сигареты, наличные и 8 килограммов хамона.
Самолет на стенде компании Gulfstream на международной выставке деловой авиации RUBAE 2019 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 23:22
Бразильская полиция изъяла 1,3 тонны кокаина на бизнес-джете из Турции
 
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