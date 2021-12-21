https://ria.ru/20211221/ispaniya-1764776211.html

В Испании сорвали лотерею, где можно было выиграть корзину с наркотиками

В Испании сорвали лотерею, где можно было выиграть корзину с наркотиками - РИА Новости, 21.12.2021

В Испании сорвали лотерею, где можно было выиграть корзину с наркотиками

Два человека - граждане Испании и Аргентины - были задержаны в испанском городе Мурсия по подозрению в торговле наркотиками, сообщила Национальная полиция. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:17

2021-12-21T17:17

2021-12-21T17:17

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МАДРИД, 21 дек – РИА Новости. Два человека - граждане Испании и Аргентины - были задержаны в испанском городе Мурсия по подозрению в торговле наркотиками, сообщила Национальная полиция.При обыске в забегаловке, где можно было не только купить, но и употреблять наркотики, были изъяты шесть килограммов марихуаны, 165 растений конопли (плантация находилась в соседнем помещении), а также кокаин и гашиш.При обыске полицейские обнаружили таблицу со ставками на последние две цифры очень популярных в Испании лотерей - Рождественской и Эль-Ниньо. Ставка за участие в первой составляла 5 евро, во второй - 10. Разыгрывалась рождественская корзинка, в которую входили кокаин, гашиш, алкоголь, сигареты, наличные и 8 килограммов хамона.

https://ria.ru/20210804/kokain-1744425589.html

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в мире, испания, аргентина