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Власти Гонконга выступили против попыток очернить прошедшие выборы
Власти Гонконга выступили против попыток очернить прошедшие выборы - РИА Новости, 21.12.2021
Власти Гонконга выступили против попыток очернить прошедшие выборы
Правительство Гонконга выступает против попыток западных стран очернить прошедшие в минувшее воскресенье парламентские выборы, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:05
2021-12-21T09:05
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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Правительство Гонконга выступает против попыток западных стран очернить прошедшие в минувшее воскресенье парламентские выборы, говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района КНР.Ранее Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия и Австралия выразили серьезную озабоченность по поводу "разрушения демократических элементов" избирательной системы Гонконга в ходе выборов в законодательное собрание.Первые после крупной реформы избирательной системы выборы в законодательное собрание Гонконга прошли 19 декабря при рекордно низкой явке в соответствии с принципом "Гонконгом управляют патриоты". По итогам голосования в условиях отсутствия соперников от оппозиции и какой-либо интриги победу одержали пропекинские кандидаты.Отмечается, что улучшение избирательной системы в полной мере реализует принцип "Гонконгом управляют патриоты", обеспечивая, чтобы члены парламента были патриотами, любили Гонконг и действовали в интересах развития всей страны, а также долгосрочного процветания и стабильности специального административного района.Избранные 19 декабря парламентарии, указано в заявлении, принадлежат к разным слоям общества и политическим силам, "такое разнообразие демонстрирует широкое представительство и политическую инклюзивность улучшенной избирательной системы".Парламент Китая в марте одобрил план реформы избирательной системы Гонконга, который предполагает изменение порядка избрания главы администрации и формирования законодательного собрания, а также призван обеспечить реализацию принципа "Гонконгом управляют патриоты" и в паре с законом о национальной безопасности не допустить повторения массовых беспорядков 2019 года.Реформа вызвала критику и обеспокоенность ряда западных стран, которые считают, что изменения подрывают автономию Гонконга. МИД Китая в ответ традиционно заявляет, что вопросы Гонконга являются внутренним делом КНР, а все попытки влезть в дела Гонконга и оказать давление на Китай обречены на провал.
https://ria.ru/20211214/pismo-1763592766.html
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в мире, сша, китай, канада, гонконг
09:05 21.12.2021
 
Власти Гонконга выступили против попыток очернить прошедшие выборы

Власти Гонконга выразили протест после западных заявлений о парламентских выборах

© REUTERS / Lam YikЖилой комплекс в Гонконге
Жилой комплекс в Гонконге - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Lam Yik
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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. Правительство Гонконга выступает против попыток западных стран очернить прошедшие в минувшее воскресенье парламентские выборы, говорится в заявлении на сайте правительства специального административного района КНР.
Ранее Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия и Австралия выразили серьезную озабоченность по поводу "разрушения демократических элементов" избирательной системы Гонконга в ходе выборов в законодательное собрание.
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Первые после крупной реформы избирательной системы выборы в законодательное собрание Гонконга прошли 19 декабря при рекордно низкой явке в соответствии с принципом "Гонконгом управляют патриоты". По итогам голосования в условиях отсутствия соперников от оппозиции и какой-либо интриги победу одержали пропекинские кандидаты.
"Мы решительно выступаем против попытки пяти стран очернить выборы Законодательное собрание Гонконга в 2021 году путем безосновательных обвинений, которые противоречат фактам. Выборы в заксобрание 2021 года прошли успешно после улучшения избирательной системы", - говорится в заявлении.
Отмечается, что улучшение избирательной системы в полной мере реализует принцип "Гонконгом управляют патриоты", обеспечивая, чтобы члены парламента были патриотами, любили Гонконг и действовали в интересах развития всей страны, а также долгосрочного процветания и стабильности специального административного района.
Избранные 19 декабря парламентарии, указано в заявлении, принадлежат к разным слоям общества и политическим силам, "такое разнообразие демонстрирует широкое представительство и политическую инклюзивность улучшенной избирательной системы".
Парламент Китая в марте одобрил план реформы избирательной системы Гонконга, который предполагает изменение порядка избрания главы администрации и формирования законодательного собрания, а также призван обеспечить реализацию принципа "Гонконгом управляют патриоты" и в паре с законом о национальной безопасности не допустить повторения массовых беспорядков 2019 года.
Реформа вызвала критику и обеспокоенность ряда западных стран, которые считают, что изменения подрывают автономию Гонконга. МИД Китая в ответ традиционно заявляет, что вопросы Гонконга являются внутренним делом КНР, а все попытки влезть в дела Гонконга и оказать давление на Китай обречены на провал.
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