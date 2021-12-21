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"Газпром трансгаз Москва" за 75 лет транспортировал 10 трлн кубометров газа

"Газпром трансгаз Москва" за 75 лет транспортировал 10 трлн кубометров газа - РИА Новости, 21.12.2021

"Газпром трансгаз Москва" за 75 лет транспортировал 10 трлн кубометров газа

Объем транспорта газа компанией "Газпром трансгаз Москва" за 75 лет составил 10 триллионов кубических метров. "Это исторический рекорд для газотранспортных... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:05

2021-12-21T15:05

2021-12-21T15:05

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МОСКВА, 21 дек – Пресс-служба "Газпром трансгаз Москва". Объем транспорта газа компанией "Газпром трансгаз Москва" за 75 лет составил 10 триллионов кубических метров. "Это исторический рекорд для газотранспортных предприятий, удаленных от центров газодобычи и работающих в густонаселенных районах страны", – сообщил генеральный директор "Газпром трансгаз Москва" Александр Бабаков на пресс-конференции в честь 75-летия компании и газопровода Саратов – Москва 15 декабря."На протяжении 75 лет "Газпром трансгаз Москва" обеспечивает надежную и бесперебойную поставку природного газа четырнадцати субъектам европейской части России, транзит газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Мы обеспечиваем газом российские регионы, в которых суммарно проживает 25% населения страны, осуществляем треть всех поставок газа на внутреннем рынке. А в начале декабря мы преодолели отметку в 10 триллионов кубических метров газа", – рассказал Александр Бабаков.Глава компании упомянул и основныепроизводственные показатели юбилейного года: транспорт газа в 2021 году составил 165 миллиардов кубометров газа, из которых отечественным потребителям было поставлено свыше 85 миллиардов кубометров газа. По результатам внутритрубной диагностики 3,5 тысяч километров магистральных газопроводов и газопроводов-отводов устранено 2853 дефекта на 977 трубах. "Во время этих работ сохранение природного газа за счет использования мобильных компрессорных установок составило 100 миллионов кубометров газа", – отметил Александр Бабаков. Также компания осуществила диагностику и планово-предупредительные работы 39 компрессорных цехов и 139 газораспределительных станций (ГРС), а в настоящее время завершается капитальный ремонт двух ГРС – в Московской и Тульской областях, и техническое перевооружение ГРС в Белгороде.На пресс-конференции Александр Бабаков подчеркнул важность экологического аспекта в деятельности "Газпром трансгаз Москва". Благодаря действующей программе по переводу парка техники на газомоторное топливо (ГМТ), сегодня уже 45% парка используют ГМТ. За пять лет количество единиц такой техники удалось увеличить с 673 до 953 единиц.Помимо этого, в "Газпром трансгаз Москва" реализуются проекты образовательной, культурно-исторической, патриотической и спортивной направленностей. А благодаря собственной инфраструктуре для сотрудников компании и их семей, обеспечивается многоступенчатая система медицинского обслуживания. В администрации и филиалах компании в двенадцати регионах ЦФО работает свыше 12 тысяч человек.Завершая пресс-конференцию, Александр Бабаков поделился планами на будущее: "Главная задача компании – проведение работ по модернизации газораспределительных станций для повышения газификации страны, в частности – регионов нашей зоны ответственности. В ЦФО с 2022 по 2023 годы планируется реконструкция, капремонт и техническое перевооружение 35 ГРС, что позволит достичь установленных показателей".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы