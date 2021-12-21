https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764799713.html

В "Газпроме" рассказали о газопроводе "Сахалин — Хабаровск — Владивосток"

В "Газпроме" рассказали о газопроводе "Сахалин — Хабаровск — Владивосток" - РИА Новости, 21.12.2021

В "Газпроме" рассказали о газопроводе "Сахалин — Хабаровск — Владивосток"

Строительство газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска завершено, сообщает "Газпром". РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:15

2021-12-21T19:15

2021-12-21T19:29

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комсомольск-на-амуре

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Строительство газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска завершено, сообщает "Газпром"."Завершено строительство газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Участок заполняется газом", - говорится в сообщении компании в Telegram.Газотранспортная система (ГТС) "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. Её строительство началось в 2009 году, а в 2011 году был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс ГТС, и газ впервые поступил во Владивосток."Газпром" также сообщал, что газ по газопроводу в будущем может пойти в Китай в рамках проекта Дальневосточного маршрута. В опубликованном в сентябре 2019 года документе кабмина указывалось, что мощность отвода от магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в Китай планируется на уровне 10 миллиардов кубометров."Газпром" в конце декабря 2017 года подписал с китайской CNPC соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока в Китай. Компании определили основные параметры: срок действия контракта, объём и срок начала поставок.

https://ria.ru/20211221/gazprom-1764797034.html

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общество, хабаровск, комсомольск-на-амуре, газпром, россия