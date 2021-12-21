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В "Газпроме" рассказали о газопроводе "Сахалин — Хабаровск — Владивосток"
В "Газпроме" рассказали о газопроводе "Сахалин — Хабаровск — Владивосток" - РИА Новости, 21.12.2021
В "Газпроме" рассказали о газопроводе "Сахалин — Хабаровск — Владивосток"
Строительство газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска завершено, сообщает "Газпром". РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:15
2021-12-21T19:29
общество
хабаровск
комсомольск-на-амуре
газпром
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Строительство газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска завершено, сообщает "Газпром"."Завершено строительство газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Участок заполняется газом", - говорится в сообщении компании в Telegram.Газотранспортная система (ГТС) "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. Её строительство началось в 2009 году, а в 2011 году был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс ГТС, и газ впервые поступил во Владивосток."Газпром" также сообщал, что газ по газопроводу в будущем может пойти в Китай в рамках проекта Дальневосточного маршрута. В опубликованном в сентябре 2019 года документе кабмина указывалось, что мощность отвода от магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в Китай планируется на уровне 10 миллиардов кубометров."Газпром" в конце декабря 2017 года подписал с китайской CNPC соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока в Китай. Компании определили основные параметры: срок действия контракта, объём и срок начала поставок.
https://ria.ru/20211221/gazprom-1764797034.html
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общество, хабаровск, комсомольск-на-амуре, газпром, россия
19:15 21.12.2021 (обновлено: 19:29 21.12.2021)
 
В "Газпроме" рассказали о газопроводе "Сахалин — Хабаровск — Владивосток"

"Газпром" завершил строительство газопровода от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Строительство газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска завершено, сообщает "Газпром".
"Завершено строительство газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Участок заполняется газом", - говорится в сообщении компании в Telegram.
Газотранспортная система (ГТС) "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. Её строительство началось в 2009 году, а в 2011 году был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс ГТС, и газ впервые поступил во Владивосток.
"Газпром" также сообщал, что газ по газопроводу в будущем может пойти в Китай в рамках проекта Дальневосточного маршрута. В опубликованном в сентябре 2019 года документе кабмина указывалось, что мощность отвода от магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в Китай планируется на уровне 10 миллиардов кубометров.
"Газпром" в конце декабря 2017 года подписал с китайской CNPC соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока в Китай. Компании определили основные параметры: срок действия контракта, объём и срок начала поставок.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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ОбществоХабаровскКомсомольск-на-АмуреГазпромРоссия
 
 
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