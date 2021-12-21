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"Северный поток — 2". Головная боль для нового канцлера Германии?
WP: вопрос "Северного потока — 2" стал "головной болью" канцлера Германии - РИА Новости, 21.12.2021
"Северный поток — 2". Головная боль для нового канцлера Германии?
Обозреватель американского издания The Washington Post Энтони Файола рассказал о непростой дилемме нового канцлера Германии Олафа Шольца из-за "Северного потока РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:19
2021-12-21T22:14
в мире
германия
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
олаф шольц
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Обозреватель американского издания The Washington Post Энтони Файола рассказал о непростой дилемме нового канцлера Германии Олафа Шольца из-за "Северного потока — 2".Как полагает колумнист, новый глава немецкого правительства находится под давлением со стороны европейских союзников, которые пытаются убедить его использовать "Северный поток — 2" как "дубинку" против России из-за ситуации на Украине.С другой стороны, отмечает Файола, в Евросоюзе понимают, что построенный недавно газопровод будет поставлять топливо гораздо надежнее и эффективнее разваливающейся и ржавеющей киевской ГТС. Именно поэтому страны континента разделились на два лагеря. Австрия, например, выступает за скорейший запуск российского проекта, говорится в статье.Журналист напомнил, что многие немцы предпочитают прагматичный подход в отношениях с Москвой и поддерживают реализацию "Северного потока — 2". Как считает эксперт в области энергетики Никос Цафос, если Шольц решит законсервировать трубопровод, это оттолкнет от него германскую промышленность, которая очень рассчитывает на дешевое топливо из России."Северный поток — 2" тянется через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре.В ноябре Федеральное сетевое агентство BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится. Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве Евросоюза.В России неоднократно призывали не политизировать проект "Северного потока — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что он принесет выгоду Евросоюзу.
https://ria.ru/20211221/peregovory-1764743349.html
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в мире, германия, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, олаф шольц, россия
17:19 21.12.2021 (обновлено: 22:14 21.12.2021)
 
WP: вопрос "Северного потока — 2" стал "головной болью" канцлера Германии

The Washington Post назвал "Северный поток — 2" головной болью для канцлера Германии Шольца

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Обозреватель американского издания The Washington Post Энтони Файола рассказал о непростой дилемме нового канцлера Германии Олафа Шольца из-за "Северного потока — 2".

"Прошло всего две недели с прихода Шольца к власти, а газопровод уже стал головной болью, в которой он не нуждался. Кроме того, вопрос о запуске магистрали превратился в одно из самых серьезных испытаний для Берлина после отставки (канцлера. — Прим. ред.) Ангелы Меркель", — пишет автор.

Как полагает колумнист, новый глава немецкого правительства находится под давлением со стороны европейских союзников, которые пытаются убедить его использовать "Северный поток — 2" как "дубинку" против России из-за ситуации на Украине.
С другой стороны, отмечает Файола, в Евросоюзе понимают, что построенный недавно газопровод будет поставлять топливо гораздо надежнее и эффективнее разваливающейся и ржавеющей киевской ГТС. Именно поэтому страны континента разделились на два лагеря. Австрия, например, выступает за скорейший запуск российского проекта, говорится в статье.
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
15:25
Климкин рассказал об ударе в спину Украины со стороны Запада из-за России
Журналист напомнил, что многие немцы предпочитают прагматичный подход в отношениях с Москвой и поддерживают реализацию "Северного потока — 2". Как считает эксперт в области энергетики Никос Цафос, если Шольц решит законсервировать трубопровод, это оттолкнет от него германскую промышленность, которая очень рассчитывает на дешевое топливо из России.
"Северный поток — 2" тянется через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре.
В ноябре Федеральное сетевое агентство BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится. Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве Евросоюза.
В России неоднократно призывали не политизировать проект "Северного потока — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что он принесет выгоду Евросоюзу.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
16:52
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В миреГерманияЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGОлаф ШольцРоссия
 
 
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