"Северный поток — 2". Головная боль для нового канцлера Германии?

17:19 21.12.2021 (обновлено: 22:14 21.12.2021)
WP: вопрос "Северного потока — 2" стал "головной болью" канцлера Германии
The Washington Post назвал "Северный поток — 2" головной болью для канцлера Германии Шольца
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Обозреватель американского издания The Washington Post Энтони Файола рассказал о непростой дилемме нового канцлера Германии Олафа Шольца из-за "Северного потока — 2".
"Прошло всего две недели с прихода Шольца к власти, а газопровод уже стал головной болью, в которой он не нуждался. Кроме того, вопрос о запуске магистрали превратился в одно из самых серьезных испытаний для Берлина после отставки (канцлера. — Прим. ред.) Ангелы Меркель", — пишет автор.
Как полагает колумнист, новый глава немецкого правительства находится под давлением со стороны европейских союзников, которые пытаются убедить его использовать "Северный поток — 2" как "дубинку" против России из-за ситуации на Украине.
С другой стороны, отмечает Файола, в Евросоюзе понимают, что построенный недавно газопровод будет поставлять топливо гораздо надежнее и эффективнее разваливающейся и ржавеющей киевской ГТС. Именно поэтому страны континента разделились на два лагеря. Австрия, например, выступает за скорейший запуск российского проекта, говорится в статье.
Журналист напомнил, что многие немцы предпочитают прагматичный подход в отношениях с Москвой и поддерживают реализацию "Северного потока — 2". Как считает эксперт в области энергетики Никос Цафос, если Шольц решит законсервировать трубопровод, это оттолкнет от него германскую промышленность, которая очень рассчитывает на дешевое топливо из России.
"Северный поток — 2" тянется через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре.
В ноябре Федеральное сетевое агентство BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится. Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве Евросоюза.
В России неоднократно призывали не политизировать проект "Северного потока — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что он принесет выгоду Евросоюзу.