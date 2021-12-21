https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764685355.html

В Кремле прокомментировали поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа"

В Кремле прокомментировали поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 21.12.2021

В Кремле прокомментировали поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ситуацию с транзитом газа по трубопроводу "Ямал — Европа" коммерческим вопросом. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:33

2021-12-21T12:33

2021-12-21T15:54

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дмитрий песков

газпром

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ситуацию с транзитом газа по трубопроводу "Ямал — Европа" коммерческим вопросом. Журналисты спросили его, каковы могут быть причины снижения поставок по магистрали и последующего реверса. Кроме того, прозвучал вопрос о связи этого с заполнением второй нитки "Северного потока — 2", которая началась 17 декабря."О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Но никакой здесь связи нет", — ответил представитель Кремля."Ямал — Европа""Ямал — Европа" вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа. Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.При этом российская компания не стала бронировать мощности на декабрь, а использовала его на основе ежедневного бронирования. В некоторые дни "Газпром" заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.На прошлой неделе российская компания резко уменьшила объемы бронирования: на пятницу она выкупила 27 миллионов кубометров на точке входа в магистраль на границе Белоруссии с Польшей, на субботу — 5,2 миллиона, на воскресенье — 4,2 миллиона, а на понедельник — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре "Газпром" бронировал 31,4 миллиона кубометров.Снижение поставок по "Ямал — Европе" вкупе с заявлением Федерального сетевого агентства Германии (BNA) о том, что решение о сертификации "Северного потока — 2", скорее всего, не примут в первой половине следующего года, привели к возобновлению роста цен на газ.

https://ria.ru/20211221/gaz-1764676184.html

https://ria.ru/20211221/gazprom-1764667466.html

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экономика, в мире, природный газ, украина, белоруссия, германия, дмитрий песков, газпром, северный поток, ямал-европа (газопровод), северный поток — 2, россия