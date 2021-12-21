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В Кремле прокомментировали поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
В Кремле прокомментировали поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 21.12.2021
В Кремле прокомментировали поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ситуацию с транзитом газа по трубопроводу "Ямал — Европа" коммерческим вопросом. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:33
2021-12-21T15:54
экономика
в мире
природный газ
украина
белоруссия
германия
дмитрий песков
газпром
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ситуацию с транзитом газа по трубопроводу "Ямал — Европа" коммерческим вопросом. Журналисты спросили его, каковы могут быть причины снижения поставок по магистрали и последующего реверса. Кроме того, прозвучал вопрос о связи этого с заполнением второй нитки "Северного потока — 2", которая началась 17 декабря."О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Но никакой здесь связи нет", — ответил представитель Кремля."Ямал — Европа""Ямал — Европа" вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа. Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.При этом российская компания не стала бронировать мощности на декабрь, а использовала его на основе ежедневного бронирования. В некоторые дни "Газпром" заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.На прошлой неделе российская компания резко уменьшила объемы бронирования: на пятницу она выкупила 27 миллионов кубометров на точке входа в магистраль на границе Белоруссии с Польшей, на субботу — 5,2 миллиона, на воскресенье — 4,2 миллиона, а на понедельник — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре "Газпром" бронировал 31,4 миллиона кубометров.Снижение поставок по "Ямал — Европе" вкупе с заявлением Федерального сетевого агентства Германии (BNA) о том, что решение о сертификации "Северного потока — 2", скорее всего, не примут в первой половине следующего года, привели к возобновлению роста цен на газ.
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экономика, в мире, природный газ, украина, белоруссия, германия, дмитрий песков, газпром, северный поток, ямал-европа (газопровод), северный поток — 2, россия
12:33 21.12.2021 (обновлено: 15:54 21.12.2021)
 
В Кремле прокомментировали поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа"

Песков: вопрос поставок газа по трубопроводу "Ямал — Европа" — коммерческая ситуация

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ситуацию с транзитом газа по трубопроводу "Ямал — Европа" коммерческим вопросом.
Журналисты спросили его, каковы могут быть причины снижения поставок по магистрали и последующего реверса. Кроме того, прозвучал вопрос о связи этого с заполнением второй нитки "Северного потока — 2", которая началась 17 декабря.
"О конкретных причинах нужно задавать вопрос в "Газпром". Но никакой здесь связи нет", — ответил представитель Кремля.

"Ямал — Европа"

"Ямал — Европа" вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС. Он проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа. Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по "Ямал — Европе" закончился в прошлом году. На 2020-2021 газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
11:52
Цены на газ в Европе превысили 1850 долларов за тысячу кубометров
При этом российская компания не стала бронировать мощности на декабрь, а использовала его на основе ежедневного бронирования. В некоторые дни "Газпром" заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.
На прошлой неделе российская компания резко уменьшила объемы бронирования: на пятницу она выкупила 27 миллионов кубометров на точке входа в магистраль на границе Белоруссии с Польшей, на субботу — 5,2 миллиона, на воскресенье — 4,2 миллиона, а на понедельник — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре "Газпром" бронировал 31,4 миллиона кубометров.
Снижение поставок по "Ямал — Европе" вкупе с заявлением Федерального сетевого агентства Германии (BNA) о том, что решение о сертификации "Северного потока — 2", скорее всего, не примут в первой половине следующего года, привели к возобновлению роста цен на газ.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
11:14
"Газпром" приостановил поставки топлива по трубопроводу "Ямал — Европа"
 
ЭкономикаВ миреПриродный газУкраинаБелоруссияГерманияДмитрий ПесковГазпромСеверный потокЯмал-Европа (газопровод)Северный поток — 2Россия
 
 
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