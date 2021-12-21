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Цены на газ в Европе превысили 2050 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 2050 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 21.12.2021
Цены на газ в Европе превысили 2050 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли почти на 20%, впервые в истории превысив 2050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T17:31
2021-12-21T17:31
2021-12-21T17:46
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Цены на газ в Европе выросли почти на 20%, впервые в истории превысив 2050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии торговой сессии стоимость январских фьючерсов по индексу TTF была вблизи отметки в 1800 долларов. В течение дня были колебания и к 17:20 мск достигли 2052,3 доллара — на 19,6% выше расчета накануне (1716,7 доллара).Газ постепенно дорожал со второй половины весны этого года, но в начале осени котировки резко подскочили до рекордных показателей. Затем произошел спад, рынок лихорадит.Эксперты объясняли резкие скачки влиянием нескольких факторов: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, сокращением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Осенью также стало известно об окончании строительства "Северного потока — 2", но сертификация оператора трубопровода затягивается, что тоже сказывается на контрактах.
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европа, экономика, в мире, природный газ, цены
17:31 21.12.2021 (обновлено: 17:46 21.12.2021)
Цены на газ в Европе превысили 2050 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысили 2050 долларов за тысячу кубов