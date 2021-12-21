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В Госдуме открылась "Елка желаний"
В Госдуме открылась "Елка желаний" - РИА Новости, 21.12.2021
В Госдуме открылась "Елка желаний"
В Госдуме открылась "Елка желаний", в ней приняли участие представители думских фракций. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:53
2021-12-21T12:53
2021-12-21T12:53
общество
единая россия
госдума рф
лдпр
сергей миронов
ярослав нилов
василий власов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Госдуме открылась "Елка желаний", в ней приняли участие представители думских фракций.В акции "Елка желаний" принимают участие дети с ограничениями возможностей, дети с инвалидностью и сироты. Депутаты снимали с новогодней елки игрушки, на которых были написаны желания детей (получить железную дорогу, смартфон или другой подарок), зачитывали их и обещали исполнить.Открыл мероприятие глава комитета по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия"). Вслед за ним появился лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.После этого выступили представители фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Василий Власов.
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общество, единая россия, госдума рф, лдпр, сергей миронов, ярослав нилов, василий власов
В Госдуме открылась "Елка желаний"
В Госдуме открылась "Елка желаний", в ней приняли участие представители думских фракций