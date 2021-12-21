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В Госдуме открылась "Елка желаний"

В Госдуме открылась "Елка желаний" - РИА Новости, 21.12.2021

В Госдуме открылась "Елка желаний"

В Госдуме открылась "Елка желаний", в ней приняли участие представители думских фракций. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:53

2021-12-21T12:53

2021-12-21T12:53

общество

единая россия

госдума рф

лдпр

сергей миронов

ярослав нилов

василий власов

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Госдуме открылась "Елка желаний", в ней приняли участие представители думских фракций.В акции "Елка желаний" принимают участие дети с ограничениями возможностей, дети с инвалидностью и сироты. Депутаты снимали с новогодней елки игрушки, на которых были написаны желания детей (получить железную дорогу, смартфон или другой подарок), зачитывали их и обещали исполнить.Открыл мероприятие глава комитета по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия"). Вслед за ним появился лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.После этого выступили представители фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Василий Власов.

https://ria.ru/20211210/vechorko-1763158135.html

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общество, единая россия, госдума рф, лдпр, сергей миронов, ярослав нилов, василий власов