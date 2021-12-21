https://ria.ru/20211221/dtp-1764705450.html

Власти Москвы рассказали о вероятном виновнике ДТП на ТТК

Власти Москвы рассказали о вероятном виновнике ДТП на ТТК - РИА Новости, 21.12.2021

Власти Москвы рассказали о вероятном виновнике ДТП на ТТК

Предполагаемый виновник крупного ДТП с участием 16 машин на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве нарушил скоростной режим и выехал между двумя полосами... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:33

2021-12-21T13:33

2021-12-21T14:08

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Предполагаемый виновник крупного ДТП с участием 16 машин на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве нарушил скоростной режим и выехал между двумя полосами движения, сообщает пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ."Водитель нарушил скоростной режим и выехал между двумя полосами, вследствие чего протаранил 16 машин", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что ДТП произошло на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК."На место происшествия были высланы расчёты ПСО №207 пожарно-спасательного центра Москвы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, он был передан бригаде скорой помощи", - резюмирует ГОЧСиПБ.Ранее сообщалось о массовом ДТП, по данным столичной Госавтоинспекции, всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель попали 13 машин.В ГАИ ранее отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer, именно он поочередно столкнулся с другими машинами. Сейчас его проверяют на алкоголь – источник РИА Новости отмечал, что у него "внешние признаки опьянения". Кроме того, по информации источника в правоохранительных органах, в ДТП попал автомобиль посольства Китая с красными дипломатическими номерами.

https://ria.ru/20211221/avariya-1764671793.html

https://ria.ru/20211221/dtp-1764691448.html

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происшествия, дтп, москва, авто, россия, гочсипб