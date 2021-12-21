https://ria.ru/20211221/dtp-1764691448.html

В крупном ДТП в Москве пострадали два человека

В крупном ДТП в Москве пострадали два человека - РИА Новости, 21.12.2021

В крупном ДТП в Москве пострадали два человека

Два человека пострадали в крупном ДТП с участием 20 автомобилей перед Кутузовским проспектом в Москве, травмы у них не тяжелые, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:48

2021-12-21T12:48

2021-12-21T12:51

происшествия

москва

кутузовский проспект

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Два человека пострадали в крупном ДТП с участием 20 автомобилей перед Кутузовским проспектом в Москве, травмы у них не тяжелые, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."По предварительным данным, от действий водителя автомобиля Ford механические повреждения получили 20 автомобилей. В настоящее время имеется информация о двух пострадавших. Предварительно, травмы у них не тяжелые", - уточняется в сообщении.Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщали, что всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель участвовали 13 машин. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В ГАИ отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer, поочередно столкнувшийся с 12 машинами. Сейчас его проверяют на алкоголь – источник РИА Новости отмечал, что у него "внешние признаки опьянения".

https://ria.ru/20211221/dtp-1764685074.html

москва

кутузовский проспект

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происшествия, москва, кутузовский проспект