https://ria.ru/20211221/dtp-1764691448.html
В крупном ДТП в Москве пострадали два человека
В крупном ДТП в Москве пострадали два человека - РИА Новости, 21.12.2021
В крупном ДТП в Москве пострадали два человека
Два человека пострадали в крупном ДТП с участием 20 автомобилей перед Кутузовским проспектом в Москве, травмы у них не тяжелые, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:48
2021-12-21T12:48
2021-12-21T12:51
происшествия
москва
кутузовский проспект
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Два человека пострадали в крупном ДТП с участием 20 автомобилей перед Кутузовским проспектом в Москве, травмы у них не тяжелые, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."По предварительным данным, от действий водителя автомобиля Ford механические повреждения получили 20 автомобилей. В настоящее время имеется информация о двух пострадавших. Предварительно, травмы у них не тяжелые", - уточняется в сообщении.Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщали, что всего в ДТП перед въездом в Кутузовский тоннель участвовали 13 машин. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В ГАИ отмечали, что аварию устроил водитель Ford Explorer, поочередно столкнувшийся с 12 машинами. Сейчас его проверяют на алкоголь – источник РИА Новости отмечал, что у него "внешние признаки опьянения".
https://ria.ru/20211221/dtp-1764685074.html
москва
кутузовский проспект
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происшествия, москва, кутузовский проспект
12:48 21.12.2021 (обновлено: 12:51 21.12.2021)
В крупном ДТП в Москве пострадали два человека
В ДТП с 20 автомобилями в Москве пострадали два человека