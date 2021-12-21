https://ria.ru/20211221/diplomatiya-1764734424.html

Россия выступает за политико-дипломатическое решение вопросов, заявил Путин

Россия выступает за политико-дипломатическое решение вопросов, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021

Россия выступает за политико-дипломатическое решение вопросов, заявил Путин

Россия против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, поэтому надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:59

2021-12-21T14:59

2021-12-21T17:03

политика

безопасность

сша

владимир путин

нато

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, поэтому надеется получить от США ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности, сказал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии минобороны РФ."Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами. Но иметь хотя бы ясные, понятные и четко изложенные юридические гарантии, вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и в Вашингтон. И мы надеемся на них получить ясный и исчерпывающий ответ", - сказал Путин.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211221/zapad-1764597961.html

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политика, безопасность, сша, владимир путин, нато, россия