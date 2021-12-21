https://ria.ru/20211221/dezertirstvo-1764669040.html

Сбежавшего в Белоруссию польского солдата обвинили в дезертирстве

Сбежавшего в Белоруссию польского солдата обвинили в дезертирстве - РИА Новости, 21.12.2021

Сбежавшего в Белоруссию польского солдата обвинили в дезертирстве

Военнослужащему, убежавшему из Польши в Белоруссию, предъявили обвинение в дезертирстве, сообщила польская Генеральная прокуратура. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:20

2021-12-21T11:20

2021-12-21T14:24

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госпогранкомитет белоруссии

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ВАРШАВА, 21 дек — РИА Новости. Военнослужащему, убежавшему из Польши в Белоруссию, предъявили обвинение в дезертирстве, сообщила польская Генеральная прокуратура."Эмиль Ч., солдат, который на прошлой неделе сбежал за границу Польши, обвиняется в совершении преступления в виде дезертирства", — рассказали в ведомстве. По информации белорусского Госпогранкомитета, Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища у Минска. Пограничники указывали, что поводом стало "несогласие с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами".Поляк в интервью белорусскому телевидению обвинил силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию на границе должен расследовать Красный Крест.Летом на границе Белоруссии со странами Прибалтики и Польшей усилился поток выходцев из стран Ближнего Востока. В начале ноября несколько тысяч человек устремились туда и разбили лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. Брюссель и Минск винят друг друга в кризисе.Белорусская сторона заявляла, что Польша насильно выдворяет нелегалов на территорию республики и искусственно нагнетает ситуацию.Власти разместили часть беженцев в логистическом центре, который переоборудовали под них. Многие уже решили вернуться домой.

https://ria.ru/20211219/migranty-1764474902.html

https://ria.ru/20211217/soldat-1764228152.html

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, госпогранкомитет белоруссии