https://ria.ru/20211221/deti-1764650097.html

Врач дал рекомендации по присмотру за детьми во время морозов

Врач дал рекомендации по присмотру за детьми во время морозов - РИА Новости, 21.12.2021

Врач дал рекомендации по присмотру за детьми во время морозов

Детям нужен особый присмотр в морозы, так как они часто не реагируют на признаки переохлаждения и обморожения, лучше переждать холода дома, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:36

2021-12-21T09:36

2021-12-21T09:36

в россии

общество

москва

евгений тишковец

андрей тяжельников

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Детям нужен особый присмотр в морозы, так как они часто не реагируют на признаки переохлаждения и обморожения, лучше переждать холода дома, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, на Москву надвигается "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Самым холодным днем станет среда, 22 декабря, в ночь температура опустится до минус 22 градусов."Дети часто не реагируют на признаки переохлаждения и обморожения. Поэтому за детьми в морозную погоду нужен особый присмотр. По возможности будет правильным переждать морозы дома", - сказал Тяжельников.Он отметил, что и взрослым в сильные морозы не следует планировать длительные прогулки. "Если вы долго вынуждены находиться на улице, то старайтесь время от времени заходить в теплое помещение и отогреваться", - уточнил врач.

https://ria.ru/20211221/zabolevaniya-1764638135.html

https://ria.ru/20211219/moskva-1764432025.html

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общество, москва, евгений тишковец, андрей тяжельников