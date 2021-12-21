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Шойгу сравнил заболеваемость COVID-19 в армии и в целом по России
Шойгу сравнил заболеваемость COVID-19 в армии и в целом по России - РИА Новости, 21.12.2021
Шойгу сравнил заболеваемость COVID-19 в армии и в целом по России
Заболеваемость коронавирусом в российской армии в 2,3 раза меньше, чем в целом по стране, а смертность ниже в 50 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:56
2021-12-21T13:56
2021-12-21T14:00
распространение коронавируса
вооруженные силы рф
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в российской армии в 2,3 раза меньше, чем в целом по стране, а смертность ниже в 50 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Дополнительным фактором, влияющим на обстановку, является рост распространения новой коронавирусной инфекции. Борьба с ней в министерстве обороны организована на системном уровне", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина."Принятыми мерами заболеваемость ковидом в Вооруженных силах в 2,3 раза ниже, чем в целом по стране, а смертность – в 50 раз", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20210405/armiya-1604213918.html
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вооруженные силы рф, безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:56 21.12.2021 (обновлено: 14:00 21.12.2021)
Шойгу сравнил заболеваемость COVID-19 в армии и в целом по России
Министр Шойгу: заболеваемость COVID-19 в армии в 2,3 раза ниже, чем в целом по России