https://ria.ru/20211221/covid-19-1764714830.html

Шойгу сравнил заболеваемость COVID-19 в армии и в целом по России

Шойгу сравнил заболеваемость COVID-19 в армии и в целом по России - РИА Новости, 21.12.2021

Шойгу сравнил заболеваемость COVID-19 в армии и в целом по России

Заболеваемость коронавирусом в российской армии в 2,3 раза меньше, чем в целом по стране, а смертность ниже в 50 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:56

2021-12-21T13:56

2021-12-21T14:00

распространение коронавируса

вооруженные силы рф

безопасность

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745412_0:107:2962:1773_1920x0_80_0_0_d5fbca1a07fc9fafa7cb1443a3c544ee.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в российской армии в 2,3 раза меньше, чем в целом по стране, а смертность ниже в 50 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Дополнительным фактором, влияющим на обстановку, является рост распространения новой коронавирусной инфекции. Борьба с ней в министерстве обороны организована на системном уровне", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина."Принятыми мерами заболеваемость ковидом в Вооруженных силах в 2,3 раза ниже, чем в целом по стране, а смертность – в 50 раз", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20210405/armiya-1604213918.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии