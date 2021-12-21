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Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР

Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР - РИА Новости, 22.12.2021

Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала покупку Польшей у США 300 бывших в употреблении бронеавтомобилей. РИА Новости, 22.12.2021

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2021-12-21T23:00

2021-12-22T00:02

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала покупку Польшей у США 300 бывших в употреблении бронеавтомобилей.Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что польская армия закупила в США 300 бывших в употреблении бронеавтомобилей типа MRAP."Министр обороны Польши Мариуш Блащак на позапрошлой неделе поделился в "Твиттере" польскими достижениями в военно-технической сфере: Варшава оптом купила у американцев 300 б/ушных БТР "Кугуар". Пан Блащак сообщил, что новинки секондхенда "... укрепят потенциал подразделений, размещенных в восточной Польше" Достойной армии — достойную технику", - написала Захарова в своём Telegram-канале.По ее словам, вместо серьёзного анализа российских конструктивных предложений по глобальной и европейской безопасности, "по Польше в сторону восточных рубежей идёт колонна американской рухляди".

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в мире, варшава, сша, telegram (приложение), мария захарова, мариуш блащак, россия