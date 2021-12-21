23:00 21.12.2021 (обновлено: 00:02 22.12.2021)
Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
Захарова назвала купленные Польшей 300 американских подержанных БТР рухлядью
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала покупку Польшей у США 300 бывших в употреблении бронеавтомобилей.
Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что польская армия закупила в США 300 бывших в употреблении бронеавтомобилей типа MRAP.
"Министр обороны Польши Мариуш Блащак на позапрошлой неделе поделился в "Твиттере" польскими достижениями в военно-технической сфере: Варшава оптом купила у американцев 300 б/ушных БТР "Кугуар". Пан Блащак сообщил, что новинки секондхенда "... укрепят потенциал подразделений, размещенных в восточной Польше" Достойной армии — достойную технику", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
По ее словам, вместо серьёзного анализа российских конструктивных предложений по глобальной и европейской безопасности, "по Польше в сторону восточных рубежей идёт колонна американской рухляди".
Podpisaliśmy z USA umowę na dostawę 300 używanych pojazdów MRAP typu COUGAR. Pojazdy wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym trafią do Wojska Polskiego w I kwartale 2022 r. i wzmocnią m. in. potencjał jednostek rozlokowanych we wschodniej 🇵🇱 pic.twitter.com/yXXx6UJxUY— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 8, 2021