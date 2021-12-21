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Путин прокомментировал размещение элементов ПРО США вблизи границ России
Путин прокомментировал размещение элементов ПРО США вблизи границ России - РИА Новости, 21.12.2021
Путин прокомментировал размещение элементов ПРО США вблизи границ России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию крайне беспокоит, что вблизи ее границ идет размещение элементов глобальной противоракетной обороны США. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:42
2021-12-21T13:58
безопасность
сша
россия
владимир путин
нато
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию крайне беспокоит, что вблизи ее границ идет размещение элементов глобальной противоракетной обороны США."Серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
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безопасность, сша, россия, владимир путин, нато
13:42 21.12.2021 (обновлено: 13:58 21.12.2021)
 
Путин прокомментировал размещение элементов ПРО США вблизи границ России

Президент Путин: нас крайне беспокоит размещение элементов ПРО США вблизи границ России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию крайне беспокоит, что вблизи ее границ идет размещение элементов глобальной противоракетной обороны США.
"Серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Пушков назвал один из элементов "холодной войны" против России
 
БезопасностьСШАРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
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