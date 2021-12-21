В Совфеде призвали США дать внятную реакцию на предложения по безопасности
Сенатор Ковитиди призвала США дать внятную реакцию на предложения по безопасности
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Реакция Запада и, прежде всего, США на предложенные Россией гарантии безопасности должна быть оперативной и внятной, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Уверена, что реакция Запада, и прежде всего США, на предложения России должна быть понятной и внятной. В интересах наших зарубежных партнеров как можно быстрее начать процесс выработки юридически обязывающих гарантий безопасности Российской Федерации в форме двух соглашений", - сказала она.
По словам сенатора, американский президент Джо Байден должен осознавать, что именно на США в случае непринятия российских предложений будет возложена ответственность за возможный негативный сценарий в украинском конфликте. "Самой большой ошибкой администрации Байдена может стать наложение Вашингтоном новых санкций против России, поскольку подобные попытки наступать на одни и те же грабли дважды вредны прежде всего для США и их союзников", - заявила Ковитиди.
Взаимоуважительный диалог на основе баланса интересов востребован сегодня не только Россией, но и мировым сообществом, подчеркнула она.
Сенатор отметила, что Россия со своей стороны готова налаживать отношения с США, подтверждением чего и являются ее предложения по гарантиям безопасности, для реализации которых необходима лишь политическая воля.
МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. В госдепартаменте США заявили, что российские предложения по безопасности не развеяли озабоченности Вашингтона.