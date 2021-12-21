https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764672094.html

В Совфеде призвали США дать внятную реакцию на предложения по безопасности

В Совфеде призвали США дать внятную реакцию на предложения по безопасности - РИА Новости, 21.12.2021

В Совфеде призвали США дать внятную реакцию на предложения по безопасности

Реакция Запада и, прежде всего, США на предложенные Россией гарантии безопасности должна быть оперативной и внятной, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:33

2021-12-21T11:33

2021-12-21T11:33

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Реакция Запада и, прежде всего, США на предложенные Россией гарантии безопасности должна быть оперативной и внятной, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Уверена, что реакция Запада, и прежде всего США, на предложения России должна быть понятной и внятной. В интересах наших зарубежных партнеров как можно быстрее начать процесс выработки юридически обязывающих гарантий безопасности Российской Федерации в форме двух соглашений", - сказала она.По словам сенатора, американский президент Джо Байден должен осознавать, что именно на США в случае непринятия российских предложений будет возложена ответственность за возможный негативный сценарий в украинском конфликте. "Самой большой ошибкой администрации Байдена может стать наложение Вашингтоном новых санкций против России, поскольку подобные попытки наступать на одни и те же грабли дважды вредны прежде всего для США и их союзников", - заявила Ковитиди.Взаимоуважительный диалог на основе баланса интересов востребован сегодня не только Россией, но и мировым сообществом, подчеркнула она.Сенатор отметила, что Россия со своей стороны готова налаживать отношения с США, подтверждением чего и являются ее предложения по гарантиям безопасности, для реализации которых необходима лишь политическая воля.МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. В госдепартаменте США заявили, что российские предложения по безопасности не развеяли озабоченности Вашингтона.

https://ria.ru/20211221/bezopasnost-1764642019.html

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, сергей рябков, нато, ольга ковитиди, россия