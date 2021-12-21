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В Белоруссии вынесли приговор блогеру, оскорбившему Лукашенко

В Белоруссии вынесли приговор блогеру, оскорбившему Лукашенко - РИА Новости, 21.12.2021

В Белоруссии вынесли приговор блогеру, оскорбившему Лукашенко

Суд Щучинского района Белоруссии приговорил блогера к трем годам лишения свободы за оскорбление президента страны Александра Лукашенко и надругательство над... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:19

2021-12-21T13:19

2021-12-21T13:19

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МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Суд Щучинского района Белоруссии приговорил блогера к трем годам лишения свободы за оскорбление президента страны Александра Лукашенко и надругательство над государственным флагом, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.По информации ведомства, 37-летний подсудимый, позиционирующий себя блогером, разместил в прошлом году в Instagram-аккаунте оскорбительные комментарии в адрес президента Белоруссии. В августе этого года он надругался над государственным флагом на автозаправочной станции в городе Скиделе."С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Щучинского района постановил обвинительный приговор. На основании части первой статьи 368, статьи 370 уголовного кодекса Республики Беларусь Е. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/sapega-1762232849.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко