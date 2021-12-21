https://ria.ru/20211221/belorussiya-1764701893.html
В Белоруссии вынесли приговор блогеру, оскорбившему Лукашенко
В Белоруссии вынесли приговор блогеру, оскорбившему Лукашенко - РИА Новости, 21.12.2021
В Белоруссии вынесли приговор блогеру, оскорбившему Лукашенко
Суд Щучинского района Белоруссии приговорил блогера к трем годам лишения свободы за оскорбление президента страны Александра Лукашенко и надругательство над... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:19
2021-12-21T13:19
2021-12-21T13:19
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91808/15/918081571_0:12:3000:1700_1920x0_80_0_0_b8c5a78c0bf95668a7015572c77889f0.jpg
МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Суд Щучинского района Белоруссии приговорил блогера к трем годам лишения свободы за оскорбление президента страны Александра Лукашенко и надругательство над государственным флагом, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.По информации ведомства, 37-летний подсудимый, позиционирующий себя блогером, разместил в прошлом году в Instagram-аккаунте оскорбительные комментарии в адрес президента Белоруссии. В августе этого года он надругался над государственным флагом на автозаправочной станции в городе Скиделе."С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Щучинского района постановил обвинительный приговор. На основании части первой статьи 368, статьи 370 уголовного кодекса Республики Беларусь Е. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
https://radiosputnik.ria.ru/20211205/sapega-1762232849.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91808/15/918081571_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d552249e1db50091299699794ce712ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В Белоруссии вынесли приговор блогеру, оскорбившему Лукашенко
В Белоруссии суд приговорил блогера к трем годам тюрьмы за оскорбление Лукашенко
МИНСК, 21 дек - РИА Новости.
Суд Щучинского района Белоруссии
приговорил блогера к трем годам лишения свободы за оскорбление президента страны Александра Лукашенко
и надругательство над государственным флагом, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.
По информации ведомства, 37-летний подсудимый, позиционирующий себя блогером, разместил в прошлом году в Instagram-аккаунте оскорбительные комментарии в адрес президента Белоруссии. В августе этого года он надругался над государственным флагом на автозаправочной станции в городе Скиделе.
"С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Щучинского района постановил обвинительный приговор. На основании части первой статьи 368, статьи 370 уголовного кодекса Республики Беларусь Е. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.
Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.