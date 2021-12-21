https://ria.ru/20211221/belorussiya-1764690122.html
ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу
ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу - РИА Новости, 21.12.2021
ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу
Польша и Белоруссия должны предоставить доступ на границу для международных организаций и НПО для оценки ситуации с мигрантами, заявила на брифинге во вторник... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:44
2021-12-21T12:44
2021-12-21T13:26
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
минск
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ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Польша и Белоруссия должны предоставить доступ на границу для международных организаций и НПО для оценки ситуации с мигрантами, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл."В атмосфере, где превалирует фокус на обеспечение безопасности, подстрекаемый антимиграционными заявлениями, обе стороны применяют практики и законодательства, которые нарушают права человека беженцев и мигрантов. Мы вновь призываем Белоруссию и Польшу сделать так, чтобы права человека беженцев и мигрантов стали приоритетом. Мы также призываем обе страны предоставить доступ к границе для гуманитарных работников, журналистов, юристов и представителей гражданского общества, а также прекратить подвергать риску жизни мигрантов", - сказала она."С 29 ноября по 3 декабря команда УВКПЧ ООН посетила Польшу. Мы благодарим польские власти за сотрудничество и продолжающийся диалог, хотя наша команда не получила доступ к приграничной зоне. К сожалению, Белоруссия не согласовала наш запрос о визите", - сказал она.По словам Тросселл, эксперты УВКПЧ ООН провели 24 интервью с 31 мигрантом, которые прибыли в Польшу через белорусскую границу с августа по ноябрь. Согласно полученным данным, сложные условия для мигрантов созданы по обеим сторонам границы, как с белорусской, так и с польской стороны. У людей нет укрытий, не хватает воды и еды.Со стороны Белоруссии пограничники избивают беженцев, заставляют их переходить границу и не пускают обратно в Минск. Польская сторона, в свою очередь, не пускает людей на свою территорию, выпихивает их в сторону Белоруссии, а также запирает тех, кто не хочет возвращаться, включая детей, не предоставляет им физической, психологической помощи и ограничивает контакты с внешним миром.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.
https://ria.ru/20211219/migranty-1764469053.html
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в мире, оон, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск
12:44 21.12.2021 (обновлено: 13:26 21.12.2021)
ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу
ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу международным организациям
ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Польша
и Белоруссия
должны предоставить доступ на границу для международных организаций и НПО для оценки ситуации с мигрантами, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
"В атмосфере, где превалирует фокус на обеспечение безопасности, подстрекаемый антимиграционными заявлениями, обе стороны применяют практики и законодательства, которые нарушают права человека беженцев и мигрантов. Мы вновь призываем Белоруссию и Польшу сделать так, чтобы права человека беженцев и мигрантов стали приоритетом. Мы также призываем обе страны предоставить доступ к границе для гуманитарных работников, журналистов, юристов и представителей гражданского общества, а также прекратить подвергать риску жизни мигрантов", - сказала она.
"С 29 ноября по 3 декабря команда УВКПЧ ООН
посетила Польшу. Мы благодарим польские власти за сотрудничество и продолжающийся диалог, хотя наша команда не получила доступ к приграничной зоне. К сожалению, Белоруссия не согласовала наш запрос о визите", - сказал она.
По словам Тросселл, эксперты УВКПЧ ООН провели 24 интервью с 31 мигрантом, которые прибыли в Польшу через белорусскую границу с августа по ноябрь. Согласно полученным данным, сложные условия для мигрантов созданы по обеим сторонам границы, как с белорусской, так и с польской стороны. У людей нет укрытий, не хватает воды и еды.
Со стороны Белоруссии пограничники избивают беженцев, заставляют их переходить границу и не пускают обратно в Минск
. Польская сторона, в свою очередь, не пускает людей на свою территорию, выпихивает их в сторону Белоруссии, а также запирает тех, кто не хочет возвращаться, включая детей, не предоставляет им физической, психологической помощи и ограничивает контакты с внешним миром.
"Согласно польскому законодательству о защите границ, территория на границе является запретной зоной. Такой недостаток доступа для организаций по правам человека и гуманитарных организаций, адвокатов и СМИ вызывает серьезную озабоченность. Недостаток доступа создает значительный пробел в информации, вызывая обеспокоенность, касающуюся прозрачности и ответственности", - сказала она.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.