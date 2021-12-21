Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/belorussiya-1764690122.html
ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу
ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу - РИА Новости, 21.12.2021
ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу
Польша и Белоруссия должны предоставить доступ на границу для международных организаций и НПО для оценки ситуации с мигрантами, заявила на брифинге во вторник... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:44
2021-12-21T13:26
в мире
оон
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761249916_0:215:3094:1955_1920x0_80_0_0_13c5add9023ee04e5f24d637b9971138.jpg
ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Польша и Белоруссия должны предоставить доступ на границу для международных организаций и НПО для оценки ситуации с мигрантами, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл."В атмосфере, где превалирует фокус на обеспечение безопасности, подстрекаемый антимиграционными заявлениями, обе стороны применяют практики и законодательства, которые нарушают права человека беженцев и мигрантов. Мы вновь призываем Белоруссию и Польшу сделать так, чтобы права человека беженцев и мигрантов стали приоритетом. Мы также призываем обе страны предоставить доступ к границе для гуманитарных работников, журналистов, юристов и представителей гражданского общества, а также прекратить подвергать риску жизни мигрантов", - сказала она."С 29 ноября по 3 декабря команда УВКПЧ ООН посетила Польшу. Мы благодарим польские власти за сотрудничество и продолжающийся диалог, хотя наша команда не получила доступ к приграничной зоне. К сожалению, Белоруссия не согласовала наш запрос о визите", - сказал она.По словам Тросселл, эксперты УВКПЧ ООН провели 24 интервью с 31 мигрантом, которые прибыли в Польшу через белорусскую границу с августа по ноябрь. Согласно полученным данным, сложные условия для мигрантов созданы по обеим сторонам границы, как с белорусской, так и с польской стороны. У людей нет укрытий, не хватает воды и еды.Со стороны Белоруссии пограничники избивают беженцев, заставляют их переходить границу и не пускают обратно в Минск. Польская сторона, в свою очередь, не пускает людей на свою территорию, выпихивает их в сторону Белоруссии, а также запирает тех, кто не хочет возвращаться, включая детей, не предоставляет им физической, психологической помощи и ограничивает контакты с внешним миром.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.
https://ria.ru/20211219/migranty-1764469053.html
https://ria.ru/20211130/bezhentsy-1761504453.html
белоруссия
польша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761249916_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_3f1ecaa661e5ee00233882405b7b5aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск
12:44 21.12.2021 (обновлено: 13:26 21.12.2021)
 
ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу

ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу международным организациям

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевочка несет продукты и гигиенические средства, полученные в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Девочка несет продукты и гигиенические средства, полученные в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Польша и Белоруссия должны предоставить доступ на границу для международных организаций и НПО для оценки ситуации с мигрантами, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
"В атмосфере, где превалирует фокус на обеспечение безопасности, подстрекаемый антимиграционными заявлениями, обе стороны применяют практики и законодательства, которые нарушают права человека беженцев и мигрантов. Мы вновь призываем Белоруссию и Польшу сделать так, чтобы права человека беженцев и мигрантов стали приоритетом. Мы также призываем обе страны предоставить доступ к границе для гуманитарных работников, журналистов, юристов и представителей гражданского общества, а также прекратить подвергать риску жизни мигрантов", - сказала она.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 20:44
Белоруссия собрала пять томов доказательств жестокого обращения с беженцами
"С 29 ноября по 3 декабря команда УВКПЧ ООН посетила Польшу. Мы благодарим польские власти за сотрудничество и продолжающийся диалог, хотя наша команда не получила доступ к приграничной зоне. К сожалению, Белоруссия не согласовала наш запрос о визите", - сказал она.
По словам Тросселл, эксперты УВКПЧ ООН провели 24 интервью с 31 мигрантом, которые прибыли в Польшу через белорусскую границу с августа по ноябрь. Согласно полученным данным, сложные условия для мигрантов созданы по обеим сторонам границы, как с белорусской, так и с польской стороны. У людей нет укрытий, не хватает воды и еды.
Со стороны Белоруссии пограничники избивают беженцев, заставляют их переходить границу и не пускают обратно в Минск. Польская сторона, в свою очередь, не пускает людей на свою территорию, выпихивает их в сторону Белоруссии, а также запирает тех, кто не хочет возвращаться, включая детей, не предоставляет им физической, психологической помощи и ограничивает контакты с внешним миром.
"Согласно польскому законодательству о защите границ, территория на границе является запретной зоной. Такой недостаток доступа для организаций по правам человека и гуманитарных организаций, адвокатов и СМИ вызывает серьезную озабоченность. Недостаток доступа создает значительный пробел в информации, вызывая обеспокоенность, касающуюся прозрачности и ответственности", - сказала она.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 17:34
Лукашенко оценил расходы Белоруссии на помощь беженцам на границе
 
В миреООНБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
22:47СМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за Украины
22:45Переговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии завершились
22:41Блинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности
Лента новостейМолния
НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в СШАСМИ: США рассмотрят ограничение импорта смартфонов в Россию из-за УкраиныПереговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии завершилисьБлинкен заявил, что США планируют контакты с Россией по безопасности