https://ria.ru/20211221/belorussiya-1764690122.html

ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу

ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу - РИА Новости, 21.12.2021

ООН призвала Польшу и Белоруссию предоставить доступ на границу

Польша и Белоруссия должны предоставить доступ на границу для международных организаций и НПО для оценки ситуации с мигрантами, заявила на брифинге во вторник... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:44

2021-12-21T12:44

2021-12-21T13:26

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

минск

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ЖЕНЕВА, 21 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Польша и Белоруссия должны предоставить доступ на границу для международных организаций и НПО для оценки ситуации с мигрантами, заявила на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл."В атмосфере, где превалирует фокус на обеспечение безопасности, подстрекаемый антимиграционными заявлениями, обе стороны применяют практики и законодательства, которые нарушают права человека беженцев и мигрантов. Мы вновь призываем Белоруссию и Польшу сделать так, чтобы права человека беженцев и мигрантов стали приоритетом. Мы также призываем обе страны предоставить доступ к границе для гуманитарных работников, журналистов, юристов и представителей гражданского общества, а также прекратить подвергать риску жизни мигрантов", - сказала она."С 29 ноября по 3 декабря команда УВКПЧ ООН посетила Польшу. Мы благодарим польские власти за сотрудничество и продолжающийся диалог, хотя наша команда не получила доступ к приграничной зоне. К сожалению, Белоруссия не согласовала наш запрос о визите", - сказал она.По словам Тросселл, эксперты УВКПЧ ООН провели 24 интервью с 31 мигрантом, которые прибыли в Польшу через белорусскую границу с августа по ноябрь. Согласно полученным данным, сложные условия для мигрантов созданы по обеим сторонам границы, как с белорусской, так и с польской стороны. У людей нет укрытий, не хватает воды и еды.Со стороны Белоруссии пограничники избивают беженцев, заставляют их переходить границу и не пускают обратно в Минск. Польская сторона, в свою очередь, не пускает людей на свою территорию, выпихивает их в сторону Белоруссии, а также запирает тех, кто не хочет возвращаться, включая детей, не предоставляет им физической, психологической помощи и ограничивает контакты с внешним миром.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.Власти Белоруссии оказывают мигрантам медицинскую помощь, предоставляют им продукты питания, одежду. Их разместили в торгово-логистическом центре недалеко от границы. Ранее беженцев посетили представители ООН и передали им гуманитарную помощь. Часть мигрантов решили вернуться на родину.

https://ria.ru/20211219/migranty-1764469053.html

https://ria.ru/20211130/bezhentsy-1761504453.html

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