https://ria.ru/20211221/batman-1764513578.html

Образ Роберта Паттинсона в новом "Бэтмене" вдохновлен Куртом Кобейном

Образ Роберта Паттинсона в новом "Бэтмене" вдохновлен Куртом Кобейном - РИА Новости, 21.12.2021

Образ Роберта Паттинсона в новом "Бэтмене" вдохновлен Куртом Кобейном

Мэтт Ривз, который снял новый фильм "Бэтмен" по комиксам DC, рассказал Empire, что образ Роберта Паттинсона (исполнитель главной роли) был вдохновлен фронтменом РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T07:03

2021-12-21T07:03

2021-12-21T07:03

культура

роберт паттинсон

новости культуры

кино и сериалы

nirvana

курт кобейн

бэтмен

зои кравиц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764521688_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_855a209f9c442b31c282427be0f99ac8.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мэтт Ривз, который снял новый фильм "Бэтмен" по комиксам DC, рассказал Empire, что образ Роберта Паттинсона (исполнитель главной роли) был вдохновлен фронтменом рок-группы Nirvana Куртом Кобейном. Когда в августе прошлого года в Сети появился первый трейлер предстоящего боевика, он сопровождался оркестровой версией песни Nirvana "Something In The Way". Оказалось, что выбор этого трека был неслучайным. По словам режиссера, эта мелодия стала ключом к формированию образа Брюса Уэйна (он же Бэтмен) в исполнении Паттинсона. Режиссер добавил, что в Роберт Паттинсон отлично прочувствовал и передал сразу три состояния: уязвимость, отчаяние и силу. "Это отличный микс. А еще у него есть одно сходство с Куртом Кобейном: он выглядит как рок-звезда, но также ощущается, что он может быть и одиночкой", — подчеркнул Ривз. Ранее стало известно, что "Бэтмен" стал самым ожидаемым фильмом 2022 года по версии кинопортала IMDb. У зрителей, в том числе из России, оценить новую интерпретацию знаменитого комикса будет возможность в марте. Вместе с Паттинсоном в супергеройском боевике снялись Пол Дано, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.

https://ria.ru/20211018/batman-1755006626.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роберт паттинсон, новости культуры, кино и сериалы, nirvana, курт кобейн, бэтмен, зои кравиц