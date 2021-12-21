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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211221/batman-1764513578.html
Образ Роберта Паттинсона в новом "Бэтмене" вдохновлен Куртом Кобейном
Образ Роберта Паттинсона в новом "Бэтмене" вдохновлен Куртом Кобейном - РИА Новости, 21.12.2021
Образ Роберта Паттинсона в новом "Бэтмене" вдохновлен Куртом Кобейном
Мэтт Ривз, который снял новый фильм "Бэтмен" по комиксам DC, рассказал Empire, что образ Роберта Паттинсона (исполнитель главной роли) был вдохновлен фронтменом РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T07:03
2021-12-21T07:03
культура
роберт паттинсон
новости культуры
кино и сериалы
nirvana
курт кобейн
бэтмен
зои кравиц
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мэтт Ривз, который снял новый фильм "Бэтмен" по комиксам DC, рассказал Empire, что образ Роберта Паттинсона (исполнитель главной роли) был вдохновлен фронтменом рок-группы Nirvana Куртом Кобейном. Когда в августе прошлого года в Сети появился первый трейлер предстоящего боевика, он сопровождался оркестровой версией песни Nirvana "Something In The Way". Оказалось, что выбор этого трека был неслучайным. По словам режиссера, эта мелодия стала ключом к формированию образа Брюса Уэйна (он же Бэтмен) в исполнении Паттинсона. Режиссер добавил, что в Роберт Паттинсон отлично прочувствовал и передал сразу три состояния: уязвимость, отчаяние и силу. "Это отличный микс. А еще у него есть одно сходство с Куртом Кобейном: он выглядит как рок-звезда, но также ощущается, что он может быть и одиночкой", — подчеркнул Ривз. Ранее стало известно, что "Бэтмен" стал самым ожидаемым фильмом 2022 года по версии кинопортала IMDb. У зрителей, в том числе из России, оценить новую интерпретацию знаменитого комикса будет возможность в марте. Вместе с Паттинсоном в супергеройском боевике снялись Пол Дано, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.
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роберт паттинсон, новости культуры, кино и сериалы, nirvana, курт кобейн, бэтмен, зои кравиц
07:03 21.12.2021
 
Образ Роберта Паттинсона в новом "Бэтмене" вдохновлен Куртом Кобейном

Режиссер нового "Бэтмена" заявил, что образ Роберта Паттинсона вдохновлен Куртом Кобейном

© AP Photo/Robert Sorbo, DC Comics/Warner Bros.Курт Кобейн и Роберт Паттинсон в роли Брюса Уэйна
Курт Кобейн и Роберт Паттинсон в роли Брюса Уэйна
© AP Photo/Robert Sorbo, DC Comics/Warner Bros.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мэтт Ривз, который снял новый фильм "Бэтмен" по комиксам DC, рассказал Empire, что образ Роберта Паттинсона (исполнитель главной роли) был вдохновлен фронтменом рок-группы Nirvana Куртом Кобейном.
Когда в августе прошлого года в Сети появился первый трейлер предстоящего боевика, он сопровождался оркестровой версией песни Nirvana "Something In The Way". Оказалось, что выбор этого трека был неслучайным. По словам режиссера, эта мелодия стала ключом к формированию образа Брюса Уэйна (он же Бэтмен) в исполнении Паттинсона.

"Когда я пишу сценарии, я слушаю музыку. Так вот когда я создавал первое действие к "Бэтмену", я включил "Something In The Way" Nirvana. — вспоминал Мэтт Ривз. — Именно тогда я понял, что нельзя очередной раз представлять Брюса Уэйна плейбоем, есть его другая версия. Он пережил великую трагедию и стал отшельником".

Режиссер добавил, что в Роберт Паттинсон отлично прочувствовал и передал сразу три состояния: уязвимость, отчаяние и силу. "Это отличный микс. А еще у него есть одно сходство с Куртом Кобейном: он выглядит как рок-звезда, но также ощущается, что он может быть и одиночкой", — подчеркнул Ривз.
Ранее стало известно, что "Бэтмен" стал самым ожидаемым фильмом 2022 года по версии кинопортала IMDb. У зрителей, в том числе из России, оценить новую интерпретацию знаменитого комикса будет возможность в марте.
Вместе с Паттинсоном в супергеройском боевике снялись Пол Дано, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.
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КультураРоберт ПаттинсонНовости культурыКино и сериалыNirvanaКурт КобейнБэтменЗои Кравиц
 
 
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