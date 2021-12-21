Образ Роберта Паттинсона в новом "Бэтмене" вдохновлен Куртом Кобейном
Режиссер нового "Бэтмена" заявил, что образ Роберта Паттинсона вдохновлен Куртом Кобейном
© AP Photo/Robert Sorbo, DC Comics/Warner Bros.Курт Кобейн и Роберт Паттинсон в роли Брюса Уэйна
© AP Photo/Robert Sorbo, DC Comics/Warner Bros.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мэтт Ривз, который снял новый фильм "Бэтмен" по комиксам DC, рассказал Empire, что образ Роберта Паттинсона (исполнитель главной роли) был вдохновлен фронтменом рок-группы Nirvana Куртом Кобейном.
Когда в августе прошлого года в Сети появился первый трейлер предстоящего боевика, он сопровождался оркестровой версией песни Nirvana "Something In The Way". Оказалось, что выбор этого трека был неслучайным. По словам режиссера, эта мелодия стала ключом к формированию образа Брюса Уэйна (он же Бэтмен) в исполнении Паттинсона.
"Когда я пишу сценарии, я слушаю музыку. Так вот когда я создавал первое действие к "Бэтмену", я включил "Something In The Way" Nirvana. — вспоминал Мэтт Ривз. — Именно тогда я понял, что нельзя очередной раз представлять Брюса Уэйна плейбоем, есть его другая версия. Он пережил великую трагедию и стал отшельником".
Режиссер добавил, что в Роберт Паттинсон отлично прочувствовал и передал сразу три состояния: уязвимость, отчаяние и силу. "Это отличный микс. А еще у него есть одно сходство с Куртом Кобейном: он выглядит как рок-звезда, но также ощущается, что он может быть и одиночкой", — подчеркнул Ривз.
Ранее стало известно, что "Бэтмен" стал самым ожидаемым фильмом 2022 года по версии кинопортала IMDb. У зрителей, в том числе из России, оценить новую интерпретацию знаменитого комикса будет возможность в марте.
Вместе с Паттинсоном в супергеройском боевике снялись Пол Дано, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.