https://ria.ru/20211221/avtomobili-1764683126.html
Мантуров оценил рост производства автомобилей за год в семь процентов
Мантуров оценил рост производства автомобилей за год в семь процентов - РИА Новости, 21.12.2021
Мантуров оценил рост производства автомобилей за год в семь процентов
Производство автомобилей в РФ по итогам 2021 года вырастет примерно на 7%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая в ходе правительственного часа РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:26
2021-12-21T12:26
2021-12-21T12:55
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
авто
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Производство автомобилей в РФ по итогам 2021 года вырастет примерно на 7%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме."Невзирая на глобальный дефицит полупроводников, увеличение производства в автопроме по году составит порядка 7%", - сказал Мантуров.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авто
12:26 21.12.2021 (обновлено: 12:55 21.12.2021)
Мантуров оценил рост производства автомобилей за год в семь процентов
Глава Минпромторга Мантуров: производство автомобилей за год вырастет на семь процентов