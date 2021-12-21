https://ria.ru/20211221/avtomobili-1764683126.html

Мантуров оценил рост производства автомобилей за год в семь процентов

Мантуров оценил рост производства автомобилей за год в семь процентов - РИА Новости, 21.12.2021

Мантуров оценил рост производства автомобилей за год в семь процентов

Производство автомобилей в РФ по итогам 2021 года вырастет примерно на 7%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая в ходе правительственного часа РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:26

2021-12-21T12:26

2021-12-21T12:55

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

авто

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Производство автомобилей в РФ по итогам 2021 года вырастет примерно на 7%, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме."Невзирая на глобальный дефицит полупроводников, увеличение производства в автопроме по году составит порядка 7%", - сказал Мантуров.

https://ria.ru/20211217/kama-1764147545.html

россия

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авто