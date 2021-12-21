https://ria.ru/20211221/armiya-1764705936.html

Россия продолжит уделять повышенное внимание развитию армии, заявил Путин

Россия продолжит уделять повышенное внимание развитию армии, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021

Россия продолжит уделять повышенное внимание развитию армии, заявил Путин

Россия уделяет и будет дальше уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил и укреплению своей обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T13:33

2021-12-21T13:33

2021-12-21T13:43

россия

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия уделяет и будет дальше уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил и укреплению своей обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ во вторник."Развитию Вооруженных сил, укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание. И сегодня на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны обсудим, что сделано в сфере военного строительства в 2021 году, какие результаты достигнуты по основным направлениям, и, конечно, определим задачи на будущее", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211209/bezopasnost-1762915927.html

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россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф