https://ria.ru/20211221/armiya-1764705936.html
Россия продолжит уделять повышенное внимание развитию армии, заявил Путин
Россия продолжит уделять повышенное внимание развитию армии, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2021
Россия продолжит уделять повышенное внимание развитию армии, заявил Путин
Россия уделяет и будет дальше уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил и укреплению своей обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:33
2021-12-21T13:33
2021-12-21T13:43
россия
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия уделяет и будет дальше уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил и укреплению своей обороноспособности, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ во вторник."Развитию Вооруженных сил, укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание. И сегодня на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны обсудим, что сделано в сфере военного строительства в 2021 году, какие результаты достигнуты по основным направлениям, и, конечно, определим задачи на будущее", - сказал Путин.
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россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
13:33 21.12.2021 (обновлено: 13:43 21.12.2021)
Россия продолжит уделять повышенное внимание развитию армии, заявил Путин
Президент Путин: Россия продолжит уделять повышенное внимание развитию Вооруженных Сил