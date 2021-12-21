https://ria.ru/20211221/aktsiya-1764807804.html

Казаки исполнили мечту четырехлетнего мальчика покататься на лошади

Казаки исполнили мечту четырехлетнего мальчика покататься на лошади - РИА Новости, 21.12.2021

Казаки исполнили мечту четырехлетнего мальчика покататься на лошади

В преддверии Нового года казаки стали добрыми волшебниками для четырехлетнего Максима из Чувашии и пятилетнего Богдана из Москвы. Мальчики загадали необычную... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T20:19

2021-12-21T20:19

2021-12-21T20:21

российское казачество

россия

российское казачество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года казаки стали добрыми волшебниками для четырехлетнего Максима из Чувашии и пятилетнего Богдана из Москвы. Мальчики загадали необычную мечту на "Елке желаний" – ребята попросили покататься на настоящей казачьей лошади.Максим Бухарин из столицы Чувашии стал гостем волжских казаков, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества. Вместе с родителями мальчик покормил лошадок яблоками, а потом под присмотром казаков с удовольствием прокатился на пони. Дед Мороз и Снегурочка поздравили Максима с наступающим Новым годом и вручили ему подарки."Мы очень рады, что приняли участие в "Елке желаний". Наш сын счастлив! Большое спасибо казакам за то, что исполнили его мечту! Теперь мы знаем, что чудеса действительно случаются. Главное – верить в чудо, и оно обязательно произойдет!" – поделился впечатлениями папа Максима Сергей Бухарин.А вот мечте Богдана Фролова еще только предстоит осуществиться. Казаки Центрального казачьего общества придумали для встречи мальчика и двух его братьев кое-что особенное. Катание готовится на территории парка усадьбы Кусково, а организаторами выступают казаки из конного патруля.Всероссийская акция "Елка желаний" осуществила мечты тысяч ребят из разных городов. Для участия можно снять шар с елки – а такие организованы во многих городах. Или зайти на портал "Елкажеланий.рф".

https://ria.ru/20211220/vystavka-1764620675.html

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россия, российское казачество