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Казаки исполнили мечту четырехлетнего мальчика покататься на лошади
Казаки исполнили мечту четырехлетнего мальчика покататься на лошади - РИА Новости, 21.12.2021
Казаки исполнили мечту четырехлетнего мальчика покататься на лошади
В преддверии Нового года казаки стали добрыми волшебниками для четырехлетнего Максима из Чувашии и пятилетнего Богдана из Москвы. Мальчики загадали необычную... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T20:19
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российское казачество
россия
российское казачество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года казаки стали добрыми волшебниками для четырехлетнего Максима из Чувашии и пятилетнего Богдана из Москвы. Мальчики загадали необычную мечту на "Елке желаний" – ребята попросили покататься на настоящей казачьей лошади.Максим Бухарин из столицы Чувашии стал гостем волжских казаков, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества. Вместе с родителями мальчик покормил лошадок яблоками, а потом под присмотром казаков с удовольствием прокатился на пони. Дед Мороз и Снегурочка поздравили Максима с наступающим Новым годом и вручили ему подарки."Мы очень рады, что приняли участие в "Елке желаний". Наш сын счастлив! Большое спасибо казакам за то, что исполнили его мечту! Теперь мы знаем, что чудеса действительно случаются. Главное – верить в чудо, и оно обязательно произойдет!" – поделился впечатлениями папа Максима Сергей Бухарин.А вот мечте Богдана Фролова еще только предстоит осуществиться. Казаки Центрального казачьего общества придумали для встречи мальчика и двух его братьев кое-что особенное. Катание готовится на территории парка усадьбы Кусково, а организаторами выступают казаки из конного патруля.Всероссийская акция "Елка желаний" осуществила мечты тысяч ребят из разных городов. Для участия можно снять шар с елки – а такие организованы во многих городах. Или зайти на портал "Елкажеланий.рф".
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россия, российское казачество
20:19 21.12.2021 (обновлено: 20:21 21.12.2021)
 

Казаки исполнили мечту четырехлетнего мальчика покататься на лошади

© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего обществаЧетырехлетний Максим Бухарин стал гостем волжских казаков в рамках акции "Елка желаний"
Четырехлетний Максим Бухарин стал гостем волжских казаков в рамках акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего общества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В преддверии Нового года казаки стали добрыми волшебниками для четырехлетнего Максима из Чувашии и пятилетнего Богдана из Москвы. Мальчики загадали необычную мечту на "Елке желаний" – ребята попросили покататься на настоящей казачьей лошади.
Максим Бухарин из столицы Чувашии стал гостем волжских казаков, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества. Вместе с родителями мальчик покормил лошадок яблоками, а потом под присмотром казаков с удовольствием прокатился на пони. Дед Мороз и Снегурочка поздравили Максима с наступающим Новым годом и вручили ему подарки.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего обществаЧетырехлетний Максим Бухарин стал гостем волжских казаков в рамках акции "Елка желаний"
Четырехлетний Максим Бухарин стал гостем волжских казаков в рамках акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего общества
Четырехлетний Максим Бухарин стал гостем волжских казаков в рамках акции "Елка желаний"
"Мы очень рады, что приняли участие в "Елке желаний". Наш сын счастлив! Большое спасибо казакам за то, что исполнили его мечту! Теперь мы знаем, что чудеса действительно случаются. Главное – верить в чудо, и оно обязательно произойдет!" – поделился впечатлениями папа Максима Сергей Бухарин.
А вот мечте Богдана Фролова еще только предстоит осуществиться. Казаки Центрального казачьего общества придумали для встречи мальчика и двух его братьев кое-что особенное. Катание готовится на территории парка усадьбы Кусково, а организаторами выступают казаки из конного патруля.
Международные казачьи игры в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Вчера, 20:55Российское казачество
В Ростове прошла всероссийская выставка "Дорогами казаков"
Всероссийская акция "Елка желаний" осуществила мечты тысяч ребят из разных городов. Для участия можно снять шар с елки – а такие организованы во многих городах. Или зайти на портал "Елкажеланий.рф".
 
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