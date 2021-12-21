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Кириенко рассказал о результатах акции "Мы вместе"
Кириенко рассказал о результатах акции "Мы вместе" - РИА Новости, 21.12.2021
Кириенко рассказал о результатах акции "Мы вместе"
Акция "Мы вместе" позволила помочь более чем 7 миллионам человек во время пандемии, к помощи присоединилось более 10 тысяч организаций, сказал первый замглавы... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:12
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общество
сергей кириенко
общероссийский народный фронт
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Акция "Мы вместе" позволила помочь более чем 7 миллионам человек во время пандемии, к помощи присоединилось более 10 тысяч организаций, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.Общероссийский народный фронт (ОНФ) проводит съезд во вторник в онлайн-режиме, где определят направления развития движения на ближайшие три года, а также новый состав центрального штаба."Самый сложный период - последние почти два года, в которых мир живет в условиях пандемии. И здесь эта взаимопомощь и поддержка была запущена по инициативе Ассоциации волонтёрских центров, "Волонтеров-медиков" и Всероссийского народного фронта. Она позволила помочь за этот период более чем 7 миллионам человек. Вы дали пример, и к вам присоединились более 10 тысяч самых разных организаций, общественных, и коммерческих, и крупного бизнеса, и совсем малых предприятий и индивидуальных предпринимателей", - сказал Кириенко на съезде ОНФ."Мы вместе" - общероссийская акция взаимопомощи, объединяющая коммерческие компании, общественные организации и активных людей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Волонтеры доставляют лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.
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общество, сергей кириенко, общероссийский народный фронт, россия
12:12 21.12.2021
 
Кириенко рассказал о результатах акции "Мы вместе"

Замглавы АП Кириенко Кириенко: акция "Мы вместе" в пандемию помогла семи миллионам человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Акция "Мы вместе" позволила помочь более чем 7 миллионам человек во время пандемии, к помощи присоединилось более 10 тысяч организаций, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) проводит съезд во вторник в онлайн-режиме, где определят направления развития движения на ближайшие три года, а также новый состав центрального штаба.
"Самый сложный период - последние почти два года, в которых мир живет в условиях пандемии. И здесь эта взаимопомощь и поддержка была запущена по инициативе Ассоциации волонтёрских центров, "Волонтеров-медиков" и Всероссийского народного фронта. Она позволила помочь за этот период более чем 7 миллионам человек. Вы дали пример, и к вам присоединились более 10 тысяч самых разных организаций, общественных, и коммерческих, и крупного бизнеса, и совсем малых предприятий и индивидуальных предпринимателей", - сказал Кириенко на съезде ОНФ.
"Мы вместе" - общероссийская акция взаимопомощи, объединяющая коммерческие компании, общественные организации и активных людей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Волонтеры доставляют лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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ОбществоСергей КириенкоОбщероссийский народный фронтРоссия
 
 
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