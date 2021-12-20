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Штаб по вопросам ЖКХ по Москве рассмотрел уже более 300 вопросов
Штаб по вопросам ЖКХ по Москве рассмотрел уже более 300 вопросов - РИА Новости, 20.12.2021
Штаб по вопросам ЖКХ по Москве рассмотрел уже более 300 вопросов
Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создали в управлении Росреестра по Москве, за 4 недели в штабе рассмотрели уже более 300 вопросов, сообщается в РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:58
2021-12-20T13:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создали в управлении Росреестра по Москве, за 4 недели в штабе рассмотрели уже более 300 вопросов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В управлении Росреестра по Москве создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Штаб появился по инициативе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. Он создан для ускорения темпов кадастрирования и регистрации прав на объекты ЖКХ, водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа штаба позволит ускорить темпы введения в хозяйственный оборот социально важных объектов коммунального хозяйства Москвы и будет способствовать своевременному развитию комфортной городской среды."Специалисты сформируют дорожную карту по объектам жилищно-коммунального хозяйства города, чтобы равномерно распределить нагрузку на государственных регистраторов при подаче документов и проведении учетно-регистрационных действий",- говорится в сообщении.Отметается, что штаб работает уже четыре недели, за это время рассмотрено 311 вопросов от ресурсоснабжающих организаций по объектам жилищно-коммунального хозяйства. До конца года в штабе рассмотрят свыше 50 объектов АО "Мосводоканал", связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения в столице.
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РИА Новости
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москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), петр бирюков, жкх
13:58 20.12.2021
 

Штаб по вопросам ЖКХ по Москве рассмотрел уже более 300 вопросов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлавный вход в здание Росреестра в Москве
Главный вход в здание Росреестра в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создали в управлении Росреестра по Москве, за 4 недели в штабе рассмотрели уже более 300 вопросов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В управлении Росреестра по Москве создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Штаб появился по инициативе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. Он создан для ускорения темпов кадастрирования и регистрации прав на объекты ЖКХ, водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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Отмечается, что работа штаба позволит ускорить темпы введения в хозяйственный оборот социально важных объектов коммунального хозяйства Москвы и будет способствовать своевременному развитию комфортной городской среды.
"Специалисты сформируют дорожную карту по объектам жилищно-коммунального хозяйства города, чтобы равномерно распределить нагрузку на государственных регистраторов при подаче документов и проведении учетно-регистрационных действий",- говорится в сообщении.
Отметается, что штаб работает уже четыре недели, за это время рассмотрено 311 вопросов от ресурсоснабжающих организаций по объектам жилищно-коммунального хозяйства. До конца года в штабе рассмотрят свыше 50 объектов АО "Мосводоканал", связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения в столице.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Петр БирюковЖКХ
 
 
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