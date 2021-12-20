https://ria.ru/20211220/zhkkh-1764542014.html

Штаб по вопросам ЖКХ по Москве рассмотрел уже более 300 вопросов

Штаб по вопросам ЖКХ по Москве рассмотрел уже более 300 вопросов - РИА Новости, 20.12.2021

Штаб по вопросам ЖКХ по Москве рассмотрел уже более 300 вопросов

Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создали в управлении Росреестра по Москве, за 4 недели в штабе рассмотрели уже более 300 вопросов, сообщается в РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T13:58

2021-12-20T13:58

2021-12-20T13:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создали в управлении Росреестра по Москве, за 4 недели в штабе рассмотрели уже более 300 вопросов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В управлении Росреестра по Москве создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Штаб появился по инициативе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова. Он создан для ускорения темпов кадастрирования и регистрации прав на объекты ЖКХ, водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа штаба позволит ускорить темпы введения в хозяйственный оборот социально важных объектов коммунального хозяйства Москвы и будет способствовать своевременному развитию комфортной городской среды."Специалисты сформируют дорожную карту по объектам жилищно-коммунального хозяйства города, чтобы равномерно распределить нагрузку на государственных регистраторов при подаче документов и проведении учетно-регистрационных действий",- говорится в сообщении.Отметается, что штаб работает уже четыре недели, за это время рассмотрено 311 вопросов от ресурсоснабжающих организаций по объектам жилищно-коммунального хозяйства. До конца года в штабе рассмотрят свыше 50 объектов АО "Мосводоканал", связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения в столице.

https://ria.ru/20211220/moskva-1764539943.html

москва

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москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), петр бирюков, жкх