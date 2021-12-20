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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20211220/zhile-1764610021.html
Три проблемных объекта по долевому жилью осталось в Рязанской области
Три проблемных объекта по долевому жилью осталось в Рязанской области - РИА Новости, 20.12.2021
Три проблемных объекта по долевому жилью осталось в Рязанской области
Три проблемных объекта остается в Рязанской области в сфере долевого жилищного строительства, и по каждому из них у властей региона есть план действий, сообщил... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T19:08
2021-12-20T19:08
рязанская область
общество
рязанская область
рязань
николай любимов
жилье
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РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Три проблемных объекта остается в Рязанской области в сфере долевого жилищного строительства, и по каждому из них у властей региона есть план действий, сообщил в понедельник губернатор Николай Любимов на вручении ключей от квартир участникам долевого строительства долгостроя по улице Баженова в Рязани.Вручая ключи от квартир жителям дома №34 по улице Баженова в Рязани, срок сдачи которого был нарушен на три года, Любимов отметил, что со стороны правительства области было приложено максимум усилий для того, чтобы это новоселье состоялось.Любимов отметил, что ситуация на рынке строительства жилья отслеживается постоянно."Задача – сделать так, чтобы людей никто не мог обмануть, и они обязательно получили то, за что заплатили свои деньги", - добавил Любимов.Губернатор поздравил жильцов дома с наступающим Новым годом и пожелал им поскорее сделать ремонт в квартирах и справить долгожданное новоселье.
https://ria.ru/20211220/strategiya-1764592490.html
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общество, рязанская область, рязань, николай любимов, жилье
19:08 20.12.2021
 
Три проблемных объекта по долевому жилью осталось в Рязанской области

Губернатор Любимов: три проблемных объекта по долевому жилью осталось в Рязанской области

© Depositphotos / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Depositphotos / Artur Verkhovetskiy
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РЯЗАНЬ, 20 дек - РИА Новости. Три проблемных объекта остается в Рязанской области в сфере долевого жилищного строительства, и по каждому из них у властей региона есть план действий, сообщил в понедельник губернатор Николай Любимов на вручении ключей от квартир участникам долевого строительства долгостроя по улице Баженова в Рязани.
Вручая ключи от квартир жителям дома №34 по улице Баженова в Рязани, срок сдачи которого был нарушен на три года, Любимов отметил, что со стороны правительства области было приложено максимум усилий для того, чтобы это новоселье состоялось.
"Хочу поблагодарить Федеральный фонд защиты прав дольщиков, в партнерстве с которым мы решили этот вопрос. И продолжаем взаимодействие по ликвидации проблемы долгостроев. Спасибо региональному минстрою и строительной компании, которые взялись за решение сложного вопроса. Начиная с 2017 года, мы защитили права 3 тысяч семей. И обязательно поможем остальным. У нас осталось три проблемных объекта, по каждому из них уже есть алгоритм действий", – сказал губернатор.
Любимов отметил, что ситуация на рынке строительства жилья отслеживается постоянно.
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"Задача – сделать так, чтобы людей никто не мог обмануть, и они обязательно получили то, за что заплатили свои деньги", - добавил Любимов.
Губернатор поздравил жильцов дома с наступающим Новым годом и пожелал им поскорее сделать ремонт в квартирах и справить долгожданное новоселье.
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Рязанская областьОбществоРязанская областьРязаньНиколай ЛюбимовЖилье
 
 
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