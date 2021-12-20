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Антонов: число жертв среди мирных жителей от авиаударов США вызывает ужас
Антонов: число жертв среди мирных жителей от авиаударов США вызывает ужас - РИА Новости, 20.12.2021
Антонов: число жертв среди мирных жителей от авиаударов США вызывает ужас
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что публикации СМИ о сокрытии Вашингтоном данных о жертвах среди гражданского населения от авиаударов на Ближнем Востоке РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T20:36
2021-12-20T20:36
в мире
сша
анатолий антонов
министерство обороны сша
ближний восток
вооруженные силы сша
россия
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что публикации СМИ о сокрытии Вашингтоном данных о жертвах среди гражданского населения от авиаударов на Ближнем Востоке "наводят ужас": в США потеряли понимание о бесценности жизни.Ранее газета New York Times со ссылкой на изученные документы американского министерства обороны сообщила, что Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при нанесении американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане."Число жертв "точечных" атак ВС США - согласно предварительным оценкам, более 1,5 тысяч гражданских лиц - наводит ужас. Среди погибших - женщины и дети. Их убийство - на совести тех в военном ведомстве Соединенных Штатов и, очевидно, обслуживающих его спецслужбах, кто спешил отчитаться об успехах в антитерроре. Функционеры потеряли всякое понимание о бесценности человеческой жизни", - заявил Антонов, комментарий которого к публикации СМИ о возможном сокрытии жертв среди гражданского населения публикует российская дипмиссия на своей странице в соцсети Facebook.Как отметил Антонов, "возмущают оправдания о том, что невинно убиенные – результат "честных ошибок"."Хотел бы подчеркнуть, что вскрывающиеся обстоятельства - далеко не единственные в череде преступных просчетов из заморских авантюр Соединенных Штатов. До сих пор не расследованы случаи использования боеприпасов с обедненным ураном против Югославии, Сирии и Ирака, бомбежек иракской Фалуджи и сирийской Ракки. Без ответа остаются вопросы о поставках оружия из западных стран террористическим группировкам. Список претензий - большой и требует более пристального внимания со стороны международной общественности", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20211218/granitsa-1764338960.html
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в мире, сша, анатолий антонов, министерство обороны сша, ближний восток, вооруженные силы сша, россия
20:36 20.12.2021
 
Антонов: число жертв среди мирных жителей от авиаударов США вызывает ужас

Посол Антонов: данные о жертвах среди мирных жителей от авиаударов США вызывают ужас

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что публикации СМИ о сокрытии Вашингтоном данных о жертвах среди гражданского населения от авиаударов на Ближнем Востоке "наводят ужас": в США потеряли понимание о бесценности жизни.
Ранее газета New York Times со ссылкой на изученные документы американского министерства обороны сообщила, что Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при нанесении американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане.
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"Число жертв "точечных" атак ВС США - согласно предварительным оценкам, более 1,5 тысяч гражданских лиц - наводит ужас. Среди погибших - женщины и дети. Их убийство - на совести тех в военном ведомстве Соединенных Штатов и, очевидно, обслуживающих его спецслужбах, кто спешил отчитаться об успехах в антитерроре. Функционеры потеряли всякое понимание о бесценности человеческой жизни", - заявил Антонов, комментарий которого к публикации СМИ о возможном сокрытии жертв среди гражданского населения публикует российская дипмиссия на своей странице в соцсети Facebook.
Как отметил Антонов, "возмущают оправдания о том, что невинно убиенные – результат "честных ошибок".
"Хотел бы подчеркнуть, что вскрывающиеся обстоятельства - далеко не единственные в череде преступных просчетов из заморских авантюр Соединенных Штатов. До сих пор не расследованы случаи использования боеприпасов с обедненным ураном против Югославии, Сирии и Ирака, бомбежек иракской Фалуджи и сирийской Ракки. Без ответа остаются вопросы о поставках оружия из западных стран террористическим группировкам. Список претензий - большой и требует более пристального внимания со стороны международной общественности", - заявил дипломат.
Солдаты США на марше - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
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В миреСШААнатолий АнтоновМинистерство обороны СШАБлижний ВостокВооруженные силы СШАРоссия
 
 
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