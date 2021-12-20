https://ria.ru/20211220/zhertvy-1764619024.html

Антонов: число жертв среди мирных жителей от авиаударов США вызывает ужас

Антонов: число жертв среди мирных жителей от авиаударов США вызывает ужас - РИА Новости, 20.12.2021

Антонов: число жертв среди мирных жителей от авиаударов США вызывает ужас

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что публикации СМИ о сокрытии Вашингтоном данных о жертвах среди гражданского населения от авиаударов на Ближнем Востоке РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:36

2021-12-20T20:36

2021-12-20T20:36

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что публикации СМИ о сокрытии Вашингтоном данных о жертвах среди гражданского населения от авиаударов на Ближнем Востоке "наводят ужас": в США потеряли понимание о бесценности жизни.Ранее газета New York Times со ссылкой на изученные документы американского министерства обороны сообщила, что Пентагон занижал число мирных жителей, погибших при нанесении американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане."Число жертв "точечных" атак ВС США - согласно предварительным оценкам, более 1,5 тысяч гражданских лиц - наводит ужас. Среди погибших - женщины и дети. Их убийство - на совести тех в военном ведомстве Соединенных Штатов и, очевидно, обслуживающих его спецслужбах, кто спешил отчитаться об успехах в антитерроре. Функционеры потеряли всякое понимание о бесценности человеческой жизни", - заявил Антонов, комментарий которого к публикации СМИ о возможном сокрытии жертв среди гражданского населения публикует российская дипмиссия на своей странице в соцсети Facebook.Как отметил Антонов, "возмущают оправдания о том, что невинно убиенные – результат "честных ошибок"."Хотел бы подчеркнуть, что вскрывающиеся обстоятельства - далеко не единственные в череде преступных просчетов из заморских авантюр Соединенных Штатов. До сих пор не расследованы случаи использования боеприпасов с обедненным ураном против Югославии, Сирии и Ирака, бомбежек иракской Фалуджи и сирийской Ракки. Без ответа остаются вопросы о поставках оружия из западных стран террористическим группировкам. Список претензий - большой и требует более пристального внимания со стороны международной общественности", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20211218/granitsa-1764338960.html

https://ria.ru/20211217/delta-1764099607.html

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в мире, сша, анатолий антонов, министерство обороны сша, ближний восток, вооруженные силы сша, россия