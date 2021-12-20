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В Раде обвинили Зеленского в запуске "репрессивной машины"
В Раде обвинили Зеленского в запуске "репрессивной машины" - РИА Новости, 20.12.2021
В Раде обвинили Зеленского в запуске "репрессивной машины"
Украинская партия "Голос" считает, что подозрение экс-президента Украины Петра Порошенко в госизмене является очередным шагом в давлении на проевропейскую... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:22
2021-12-20T18:22
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Украинская партия "Голос" считает, что подозрение экс-президента Украины Петра Порошенко в госизмене является очередным шагом в давлении на проевропейскую оппозицию и попыткой удержать рейтинг президента Владимира Зеленского.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса на 23 декабря."Подозрение в государственной измене лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко – это не о правосудии. Это очередной шаг системного давления на демократическую и проевропейскую оппозицию и попытка удержать рейтинг Зеленского и слуг народа. Банковая не прощает правды, критики и открытого указания на провалы. К сожалению, на оппозицию в парламенте будут в дальнейшем нацеливать репрессивную машину", - говорится в заявлении, опубликованном на странице партии в Facebook.
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность
18:22 20.12.2021
 
В Раде обвинили Зеленского в запуске "репрессивной машины"

Партия "Голос" обвинила Зеленского в запуске "репрессивной машины" на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Украинская партия "Голос" считает, что подозрение экс-президента Украины Петра Порошенко в госизмене является очередным шагом в давлении на проевропейскую оппозицию и попыткой удержать рейтинг президента Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса на 23 декабря.
"Подозрение в государственной измене лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко – это не о правосудии. Это очередной шаг системного давления на демократическую и проевропейскую оппозицию и попытка удержать рейтинг Зеленского и слуг народа. Банковая не прощает правды, критики и открытого указания на провалы. К сожалению, на оппозицию в парламенте будут в дальнейшем нацеливать репрессивную машину", - говорится в заявлении, опубликованном на странице партии в Facebook.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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