https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764601310.html

В Раде обвинили Зеленского в запуске "репрессивной машины"

В Раде обвинили Зеленского в запуске "репрессивной машины" - РИА Новости, 20.12.2021

В Раде обвинили Зеленского в запуске "репрессивной машины"

Украинская партия "Голос" считает, что подозрение экс-президента Украины Петра Порошенко в госизмене является очередным шагом в давлении на проевропейскую... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:22

2021-12-20T18:22

2021-12-20T18:22

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

европейская солидарность

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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Украинская партия "Голос" считает, что подозрение экс-президента Украины Петра Порошенко в госизмене является очередным шагом в давлении на проевропейскую оппозицию и попыткой удержать рейтинг президента Владимира Зеленского.Украинские правоохранители подозревают Порошенко в государственной измене по делу о поставках угля из Донбасса. Порошенко сейчас находится за рубежом, но, по словам главы штаба партии "Европейская солидарность" Александра Турчинова, экс-президент обязательно вернется на Украину. По словам адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос по делу о поставках угля из Донбасса на 23 декабря."Подозрение в государственной измене лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко – это не о правосудии. Это очередной шаг системного давления на демократическую и проевропейскую оппозицию и попытка удержать рейтинг Зеленского и слуг народа. Банковая не прощает правды, критики и открытого указания на провалы. К сожалению, на оппозицию в парламенте будут в дальнейшем нацеливать репрессивную машину", - говорится в заявлении, опубликованном на странице партии в Facebook.

https://ria.ru/20211220/poroshenko-1764597047.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность