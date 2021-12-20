Зеленский с женой прогулялись по Киеву и нарушили закон

17:07 20.12.2021 (обновлено: 20:28 20.12.2021)
СМИ уличили Зеленского в нарушении закона
"Страна.ua": офис президента Зеленского нарушил закон, выложив фото с рекламой азартных игр
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Журналисты украинского новостного портала Страна.ua обвинили офис президента Украины и самого главу государства Владимира Зеленского в нарушении закона о рекламе.
В фейсбук-аккаунте офиса президента Украины на днях был опубликован фотоотчет с открытия праздничного городка в центре Киева. На мероприятии присутствовали Зеленский и его супруга. Журналисты обратили внимание на фото, где на детей, участвовавших в церемонии, надели шарфы с рекламой букмекерской компании.
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В СМИ уточнили, что украинский закон о рекламе запрещает рекламу азартных игр "в местах проведения развлекательных, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий для лиц, не достигших 21-летнего возраста".
Зеленского осудили за то, что украинский закон был нарушен в его присутствии, а сотрудников его офиса за то, что они способствовали распространению рекламы, выложив фото в официальном государственном аккаунте.
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