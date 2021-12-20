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https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764584529.html
Зеленский с женой прогулялись по Киеву и нарушили закон
СМИ уличили Зеленского в нарушении закона - РИА Новости, 20.12.2021
Зеленский с женой прогулялись по Киеву и нарушили закон
Журналисты украинского новостного портала Страна.ua обвинили офис президента Украины и самого главу государства Владимира Зеленского в нарушении закона о... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T17:07
2021-12-20T20:28
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Журналисты украинского новостного портала Страна.ua обвинили офис президента Украины и самого главу государства Владимира Зеленского в нарушении закона о рекламе.В фейсбук-аккаунте офиса президента Украины на днях был опубликован фотоотчет с открытия праздничного городка в центре Киева. На мероприятии присутствовали Зеленский и его супруга. Журналисты обратили внимание на фото, где на детей, участвовавших в церемонии, надели шарфы с рекламой букмекерской компании.В СМИ уточнили, что украинский закон о рекламе запрещает рекламу азартных игр "в местах проведения развлекательных, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий для лиц, не достигших 21-летнего возраста".Зеленского осудили за то, что украинский закон был нарушен в его присутствии, а сотрудников его офиса за то, что они способствовали распространению рекламы, выложив фото в официальном государственном аккаунте.
https://ria.ru/20211108/sedina-1758070069.html
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в мире, украина, владимир зеленский
17:07 20.12.2021 (обновлено: 20:28 20.12.2021)
 
СМИ уличили Зеленского в нарушении закона

"Страна.ua": офис президента Зеленского нарушил закон, выложив фото с рекламой азартных игр

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Журналисты украинского новостного портала Страна.ua обвинили офис президента Украины и самого главу государства Владимира Зеленского в нарушении закона о рекламе.
В фейсбук-аккаунте офиса президента Украины на днях был опубликован фотоотчет с открытия праздничного городка в центре Киева. На мероприятии присутствовали Зеленский и его супруга. Журналисты обратили внимание на фото, где на детей, участвовавших в церемонии, надели шарфы с рекламой букмекерской компании.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 15:00
Украинские СМИ заинтересовались "новой прической" Зеленского
В СМИ уточнили, что украинский закон о рекламе запрещает рекламу азартных игр "в местах проведения развлекательных, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий для лиц, не достигших 21-летнего возраста".
Зеленского осудили за то, что украинский закон был нарушен в его присутствии, а сотрудников его офиса за то, что они способствовали распространению рекламы, выложив фото в официальном государственном аккаунте.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США
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