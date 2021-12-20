https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764584529.html

Зеленский с женой прогулялись по Киеву и нарушили закон

СМИ уличили Зеленского в нарушении закона - РИА Новости, 20.12.2021

Зеленский с женой прогулялись по Киеву и нарушили закон

Журналисты украинского новостного портала Страна.ua обвинили офис президента Украины и самого главу государства Владимира Зеленского в нарушении закона о... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:07

2021-12-20T17:07

2021-12-20T20:28

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владимир зеленский

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Журналисты украинского новостного портала Страна.ua обвинили офис президента Украины и самого главу государства Владимира Зеленского в нарушении закона о рекламе.В фейсбук-аккаунте офиса президента Украины на днях был опубликован фотоотчет с открытия праздничного городка в центре Киева. На мероприятии присутствовали Зеленский и его супруга. Журналисты обратили внимание на фото, где на детей, участвовавших в церемонии, надели шарфы с рекламой букмекерской компании.В СМИ уточнили, что украинский закон о рекламе запрещает рекламу азартных игр "в местах проведения развлекательных, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий для лиц, не достигших 21-летнего возраста".Зеленского осудили за то, что украинский закон был нарушен в его присутствии, а сотрудников его офиса за то, что они способствовали распространению рекламы, выложив фото в официальном государственном аккаунте.

https://ria.ru/20211108/sedina-1758070069.html

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в мире, украина, владимир зеленский