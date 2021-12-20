https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764543490.html

"Зеленский стал медленно соображать"

Бывший соратник Зеленского поразился изменениям в его внешности и поведении - РИА Новости, 20.12.2021

"Зеленский стал медленно соображать"

Владимир Зеленский стал медленно разговаривать и сильно изменился внешне. Таким мнением с изданием "Страна.ua" поделился бывший глава офиса президента Украины... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T14:01

2021-12-20T14:01

2021-12-20T15:37

в мире

украина

владимир зеленский

андрей богдан

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский стал медленно разговаривать и сильно изменился внешне. Таким мнением с изданием "Страна.ua" поделился бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.Богдан отметил, что речь идет не только о внешнем виде украинского лидера, но и о его речи. Так, он обратил внимание, что Зеленский долго строит предложения, потому что не может вспомнить нужные слова."Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим словом. У него нет энергетики жизни, он недоволен тем, что он делает", — заключил экс-руководитель администрации президента.Согласно результатам опроса социологического центра "Социс" (Socis), около 56,6 процента опрошенных украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй президентский срок, тогда как готовность поддержать его кандидатуру выразили 25,8 процента респондентов.

https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764381706.html

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в мире, украина, владимир зеленский, андрей богдан