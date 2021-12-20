https://ria.ru/20211220/zelenskiy-1764543490.html
"Зеленский стал медленно соображать"
Бывший соратник Зеленского поразился изменениям в его внешности и поведении - РИА Новости, 20.12.2021
"Зеленский стал медленно соображать"
Владимир Зеленский стал медленно разговаривать и сильно изменился внешне. Таким мнением с изданием "Страна.ua" поделился бывший глава офиса президента Украины... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:01
2021-12-20T14:01
2021-12-20T15:37
в мире
украина
владимир зеленский
андрей богдан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_1fe14d0d70c46d0a0b0713700d6f78ee.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский стал медленно разговаривать и сильно изменился внешне. Таким мнением с изданием "Страна.ua" поделился бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан.Богдан отметил, что речь идет не только о внешнем виде украинского лидера, но и о его речи. Так, он обратил внимание, что Зеленский долго строит предложения, потому что не может вспомнить нужные слова."Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим словом. У него нет энергетики жизни, он недоволен тем, что он делает", — заключил экс-руководитель администрации президента.Согласно результатам опроса социологического центра "Социс" (Socis), около 56,6 процента опрошенных украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй президентский срок, тогда как готовность поддержать его кандидатуру выразили 25,8 процента респондентов.
https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764381706.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_4e754e8dd57e6448bec5394b613d36b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, андрей богдан
14:01 20.12.2021 (обновлено: 15:37 20.12.2021)
Бывший соратник Зеленского поразился изменениям в его внешности и поведении
Экс-глава офиса президента Украины Богдан: Зеленский стал медленно строить предложения
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский
стал медленно разговаривать и сильно изменился внешне. Таким мнением с изданием "Страна.ua"
поделился бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан
.
"У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек", — пояснил политик.
Богдан отметил, что речь идет не только о внешнем виде украинского лидера, но и о его речи. Так, он обратил внимание, что Зеленский долго строит предложения, потому что не может вспомнить нужные слова.
"Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим словом. У него нет энергетики жизни, он недоволен тем, что он делает", — заключил экс-руководитель администрации президента.
Согласно результатам опроса социологического центра "Социс" (Socis), около 56,6 процента опрошенных украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй президентский срок, тогда как готовность поддержать его кандидатуру выразили 25,8 процента респондентов.