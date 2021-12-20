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В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин - РИА Новости, 20.12.2021
В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
Вооруженный мужчина захватил заложников в Париже, передает BFM TV со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:35
2021-12-20T18:35
2021-12-20T19:06
париж
франция
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происшествия
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. Вооруженный мужчина захватил заложников в Париже, передает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.По информации телеканала, он удерживает двух женщин в 12-м округе французской столицы. При нем холодное оружие.Неизвестный требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.Как уточняют другие СМИ, злоумышленник страдает психическим расстройством.Инцидент произошел в магазине. Место ЧП оцепили, туда прибыла полицейская бригада розыска и быстрого реагирования.
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париж, франция, в мире, происшествия
18:35 20.12.2021 (обновлено: 19:06 20.12.2021)
В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
Вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа