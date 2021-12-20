https://ria.ru/20211220/zalozhniki-1764604321.html

В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин

В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин - РИА Новости, 20.12.2021

В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин

Вооруженный мужчина захватил заложников в Париже, передает BFM TV со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:35

2021-12-20T18:35

2021-12-20T19:06

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франция

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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. Вооруженный мужчина захватил заложников в Париже, передает BFM TV со ссылкой на источник в полиции.По информации телеканала, он удерживает двух женщин в 12-м округе французской столицы. При нем холодное оружие.Неизвестный требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.Как уточняют другие СМИ, злоумышленник страдает психическим расстройством.Инцидент произошел в магазине. Место ЧП оцепили, туда прибыла полицейская бригада розыска и быстрого реагирования.

https://ria.ru/20211020/frantsiya-1755476398.html

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париж, франция, в мире, происшествия