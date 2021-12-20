https://ria.ru/20211220/zakupki-1764519775.html

Смоленская область вновь среди лидеров нацрейтинга прозрачности закупок

Смоленская область вновь среди лидеров нацрейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 20.12.2021

Смоленская область вновь среди лидеров нацрейтинга прозрачности закупок

Смоленская область сохранила лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок (НРПЗ) и вошла в ТОП-10 регионов, получивших наивысшую оценку,... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:42

2021-12-20T12:42

2021-12-20T12:42

смоленская область

смоленская область

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СМОЛЕНСК, 20 дек – РИА Новости. Смоленская область сохранила лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок (НРПЗ) и вошла в ТОП-10 регионов, получивших наивысшую оценку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. Он напомнил, что НРПЗ формируется с 2006 года независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.Ключевые задачи рейтинга заключаются в непрерывном мониторинге закупок на предмет прозрачности, гарантии соблюдения законодательства, а также отслеживании основных структурных, экономических и правовых тенденций на рынке."Смоленская область пятый год подряд входит в число регионов–лидеров. С целью повышения прозрачности прямых закупок по поручению Губернатора Алексея Островского в регионе функционирует электронная система "Малые закупки". Ее использование не только дает возможность контролировать прямые закупки, осуществляемые заказчиками у единственного поставщика, но и позволяет экономить бюджетные средства, повышая эффективность закупок малого объема", – отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211216/ostrovskiy-1764012248.html

смоленская область

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смоленская область