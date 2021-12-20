https://ria.ru/20211220/zakon-1764562267.html

В УПЦ пояснили, кто подпадает под закон о переименовании церквей

В УПЦ пояснили, кто подпадает под закон о переименовании церквей - РИА Новости, 20.12.2021

В УПЦ пояснили, кто подпадает под закон о переименовании церквей

Закон Украины о переименовании церквей не может распространяться на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), потому что соответствующая... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T15:30

2021-12-20T15:30

2021-12-20T15:30

религия

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

петр порошенко

министерство культуры украины

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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Закон Украины о переименовании церквей не может распространяться на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), потому что соответствующая религиоведческая экспертиза не была введена в правовое поле, заявил глава синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.Верховная рада в 2018 году по инициативе на то время президента страны Петра Порошенко приняла закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в именовании содержать название этого центра."В этом законе отсутствует какое-либо упоминание Украинской православной церкви. Полномочия определять на кого распространяется действие этого закона, согласно этому же закону, возложены были на министерство культуры Украины, которое должно было провести религиоведческую экспертизу. Но эта экспертиза на сегодняшний день не введена в правовое поле. Поэтому говорить о том, что этот закон распространяется на Украинскую православную церковь неправильно и незаконно", - сказал Бахов на брифинге в понедельник.По его словам, на сегодняшний день есть много инсинуаций и попыток применить этот закон к УПЦ, но все они незаконны. При этом заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич назвал закон о переименовании церкви манипулятивным и пропагандистским."Мы сейчас видим, что нашу церковь называют Российской православной церковью на Украине. Это абсолютно выдуманная конструкция. Потому что в никаких канонических и юридических документах Украины и России нет такого словосочетания. Мы – Украинская православная церковь", - сказал он на брифинге.Минкульт Украины после принятия закона обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако УПЦ оспорила такой приказ минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Суд позже оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Украинской православной церкви. В 2021 году прихожане УПЦ передали петицию с более чем миллионом подписей прихожан в офис президента страны Владимира Зеленского с просьбой отметить дискриминационный закон в отношении канонической церкви.

https://ria.ru/20211220/ptsu-1764283083.html

https://ria.ru/20211011/zakhvat-1753729741.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, министерство культуры украины