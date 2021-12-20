https://ria.ru/20211220/yazyk-1764585270.html

От чиновного языка к народному. Почему не все китайцы говорят на китайском

От чиновного языка к народному. Почему не все китайцы говорят на китайском - РИА Новости, 20.12.2021

От чиновного языка к народному. Почему не все китайцы говорят на китайском

Китайский язык – один из самых сложных в мире. При этом он является самым распространенным – на нем говорит почти 1,5 миллиарда человек — больше, чем на... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T17:09

2021-12-20T17:09

2021-12-20T17:09

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МОСКВА, 20 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский язык – один из самых сложных в мире. При этом он является самым распространенным – на нем говорит почти 1,5 миллиарда человек — больше, чем на испанском и английском. Однако, китайский язык еще сложнее, чем может показаться. Ведь в Поднебесной многие города, уезды и даже деревни говорят на своем диалекте, который зачастую больше похож на самостоятельный язык, а не вариацию китайского. Однако, согласно недавнему распоряжению властей, на едином стандартном китайском к 2025 году должно говорить 85 процентов китайцев. Почему на китайском говорят не все, и что такое "стандартный китайский язык" — в материале проекта "Россия-Китай: главное".Простой сложный китайскийСтандартный китайский язык, на котором официально ведут документацию, говорят дикторы в СМИ и чиновники, называется путунхуа. В прямом переводе это означает "простая речь", а на западе его часто называют "мандаринским". В нем нет букв, а есть слоги, у каждого из которых может быть по четыре тона. Так, слог "ма", в зависимости от тональности, может значить и "мама", и "конопля", и "лошадь", и "ругать".На путунхуа сегодня говорит около 80,72% населения Китая. Это на 27,66 процентных пункта больше, чем в 2000 году, подсчитали в министерстве образования.Как сообщил на пресс-конференции директор бюро по вопросам устной речи и письменности министерства образования КНР Чжоу Вэй, для расширения использования путунхуа власти продвигают его изучение и улучшают систему тестирования. В Китае многие жители специально учатся стандартной речи и даже сдают экзамены на знание государственного языка. По данным министерства, такой тест сдали почти 5,28 миллиона человек.Недавно Минобр выпустил циркуляр, в котором подчеркивается базовая роль школ в обучении нормативному китайскому языку и письму. Отмечается необходимость всесторонне усилить обучение путунхуа в районах проживания этнических меньшинств, одновременно защитив разговорные и письменные языки меньшинств и повысив качество их изучения. Кроме того, будет усилена работа по регламентированию использования новых слов и выражений, аббревиатур и слов, заимствованных из иностранных языков, а также введены языковые стандарты для новых СМИ. Согласно циркуляру, следует распространять обучение нормативному китайскому языку и за пределами страны.Государственный диалектКак же появился сегодняшний стандартный китайский, и на каком языке китайцы говорили до этого?Исторически китайцы называли свой общий язык "гуаньхуа", что переводится как "речь официальных лиц". Английское же слово "мандарин", означающее "бюрократ", заимствовано из португальского. Попав на юг Китая и колонизировав Макао, португальцы называли "гуаньхуа" "языком мандаримов". Затем португальскую "м" на конце сменили на английскую "н".При последней маньчжурской династии Цин "мандарин" был официальным языком императорского двора, тогда его называли "гоюй" — государственный язык. Поскольку столицей династии Цин был Пекин, произношение "гоюй" основано на пекинском диалекте.После падения династии Цин в 1912 году Китайская Республика, а затем и КНР, столкнулись с проблемой: в разных регионах Китая говорили на разных диалектах. Иероглифы были одинаковыми, но вот прочтение их различалось. Тогда власти решили привести государственную речь к единому стандарту. В 1955 году в разные уголки Китая отправили группы лингвистов. Они должны были собрать данные о местных произношениях и выявить наиболее легкие для понимания, которые можно было бы стандартизировать и сделать общепринятыми.Одним из таких мест была деревня Луаньпин в провинции Хэбэй, расположенная неподалеку от Великой китайской стены. С диалектом луаньпинцев совпадает 95% звуков путунхуа. В деревне даже есть музей местного наречия. И сейчас, спустя более 60 лет после введения стандарта, многие люди не понимают, почему жители Луаньпина, расположенного вдали от столицы, так бегло говорят на путунхуа, ведь у многих провинциалов до сих пор есть свой говор.Конечно, не все разделяют уверенность луаньпинцев в том, что именно из их деревни происходит современный стандартный китайский язык. Однако ученые не сомневаются, что путунхуа основан главным образом на говоре северо-восточных китайцев и пекинцев.

https://ria.ru/20211125/stsenarist-1760703585.html

https://ria.ru/20211206/otkrytki-1762331030.html

https://ria.ru/20211110/yazyk-1758353659.html

китай

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