https://ria.ru/20211220/yaroslavl-1764572174.html

Ярославский суд избрал меру пресечения задержанному с взрывчаткой подростку

Ярославский суд избрал меру пресечения задержанному с взрывчаткой подростку - РИА Новости, 20.12.2021

Ярославский суд избрал меру пресечения задержанному с взрывчаткой подростку

Суд в Ярославле вновь не стал заключать под стражу подростка, задержанного с обрезом и взрывчаткой, но на сей раз отправил его под домашний арест, передает... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T16:14

2021-12-20T16:14

2021-12-20T16:51

происшествия

ярославль

ярославская область

рыбинский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ярославский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Суд в Ярославле вновь не стал заключать под стражу подростка, задержанного с обрезом и взрывчаткой, но на сей раз отправил его под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.Ярославский областной суд в понедельник рассмотрел жалобу прокуратуры на отказ районного суда отправить в СИЗО 16-летнего жителя региона, задержанного с обрезом и взрывчаткой."Избрать подозреваемому... меру пресечения в виде домашнего ареста... на срок до 5 февраля 2022 года включительно", - сказал судья Олег Тебнев.Прокуратура и следствие ходатайствовали об аресте обвиняемого, полагая, что на свободе он может продолжить изготовление взрывчатых веществ. Прокурор Александр Барабанов отметил, что изготовление взрывчатки молодой человек вел на постоянной основе, а в один из последних случаев - по заказу. Домашний арест прокуратура и следствие считают неэффективной мерой, поскольку ранее юноша изготавливал взрывчатку в домашних условиях и родители этому не препятствовали. Кроме того, следствие представило в суде негативные характеристики молодого человека от ряда его друзей и знакомых – те называют юношу конфликтным и агрессивным.Сам обвиняемый, выступая в суде, заявил, что его переписка в интернете, якобы содержащая призывы к насилию, - это "дурачество", что взрывчатку изготавливал в научных целях. "Я изучал взрывчатые вещества, взрывал их как петарды", - отметил он."Я раскаиваюсь в том, что мои действия по изготовлению взрывчатых веществ создавали угрозу моей семье", - добавил молодой человек.Как сообщали СК и ФСБ, 16-летний житель Рыбинского района до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к насильственным акциям против власти и органов правопорядка. Чтобы реализовать план, подросток дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку – сейчас она изъята. У юноши также нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.По данным следствия, анархист планировал "совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе". Следствие ходатайствовало об аресте задержанного, но Кировский районный суд Ярославля 7 декабря отказал в этом.

https://ria.ru/20211207/anarkhist-1762511508.html

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763467664.html

https://ria.ru/20210324/napadenie-1602599944.html

ярославль

ярославская область

рыбинский район

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происшествия, ярославль, ярославская область, рыбинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), ярославский областной суд