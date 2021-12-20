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https://ria.ru/20211220/yaroslavl-1764572174.html
Ярославский суд избрал меру пресечения задержанному с взрывчаткой подростку
Ярославский суд избрал меру пресечения задержанному с взрывчаткой подростку - РИА Новости, 20.12.2021
Ярославский суд избрал меру пресечения задержанному с взрывчаткой подростку
Суд в Ярославле вновь не стал заключать под стражу подростка, задержанного с обрезом и взрывчаткой, но на сей раз отправил его под домашний арест, передает... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T16:14
2021-12-20T16:51
происшествия
ярославль
ярославская область
рыбинский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
ярославский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Суд в Ярославле вновь не стал заключать под стражу подростка, задержанного с обрезом и взрывчаткой, но на сей раз отправил его под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.Ярославский областной суд в понедельник рассмотрел жалобу прокуратуры на отказ районного суда отправить в СИЗО 16-летнего жителя региона, задержанного с обрезом и взрывчаткой."Избрать подозреваемому... меру пресечения в виде домашнего ареста... на срок до 5 февраля 2022 года включительно", - сказал судья Олег Тебнев.Прокуратура и следствие ходатайствовали об аресте обвиняемого, полагая, что на свободе он может продолжить изготовление взрывчатых веществ. Прокурор Александр Барабанов отметил, что изготовление взрывчатки молодой человек вел на постоянной основе, а в один из последних случаев - по заказу. Домашний арест прокуратура и следствие считают неэффективной мерой, поскольку ранее юноша изготавливал взрывчатку в домашних условиях и родители этому не препятствовали. Кроме того, следствие представило в суде негативные характеристики молодого человека от ряда его друзей и знакомых – те называют юношу конфликтным и агрессивным.Сам обвиняемый, выступая в суде, заявил, что его переписка в интернете, якобы содержащая призывы к насилию, - это "дурачество", что взрывчатку изготавливал в научных целях. "Я изучал взрывчатые вещества, взрывал их как петарды", - отметил он."Я раскаиваюсь в том, что мои действия по изготовлению взрывчатых веществ создавали угрозу моей семье", - добавил молодой человек.Как сообщали СК и ФСБ, 16-летний житель Рыбинского района до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к насильственным акциям против власти и органов правопорядка. Чтобы реализовать план, подросток дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку – сейчас она изъята. У юноши также нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.По данным следствия, анархист планировал "совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе". Следствие ходатайствовало об аресте задержанного, но Кировский районный суд Ярославля 7 декабря отказал в этом.
https://ria.ru/20211207/anarkhist-1762511508.html
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ярославль
ярославская область
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происшествия, ярославль, ярославская область, рыбинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), ярославский областной суд
16:14 20.12.2021 (обновлено: 16:51 20.12.2021)
 
Ярославский суд избрал меру пресечения задержанному с взрывчаткой подростку

Ярославский суд отправил задержанного с оружием и взрывчаткой подростка под домашний арест

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Суд в Ярославле вновь не стал заключать под стражу подростка, задержанного с обрезом и взрывчаткой, но на сей раз отправил его под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.
Ярославский областной суд в понедельник рассмотрел жалобу прокуратуры на отказ районного суда отправить в СИЗО 16-летнего жителя региона, задержанного с обрезом и взрывчаткой.
Задержание подростка, подозреваемого в изготовлении взрывчатки. Кадры ФСБ РФ
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Опубликовано видео задержания 16-летнего анархиста в Ярославской области
"Избрать подозреваемому... меру пресечения в виде домашнего ареста... на срок до 5 февраля 2022 года включительно", - сказал судья Олег Тебнев.
Прокуратура и следствие ходатайствовали об аресте обвиняемого, полагая, что на свободе он может продолжить изготовление взрывчатых веществ. Прокурор Александр Барабанов отметил, что изготовление взрывчатки молодой человек вел на постоянной основе, а в один из последних случаев - по заказу. Домашний арест прокуратура и следствие считают неэффективной мерой, поскольку ранее юноша изготавливал взрывчатку в домашних условиях и родители этому не препятствовали. Кроме того, следствие представило в суде негативные характеристики молодого человека от ряда его друзей и знакомых – те называют юношу конфликтным и агрессивным.
Сам обвиняемый, выступая в суде, заявил, что его переписка в интернете, якобы содержащая призывы к насилию, - это "дурачество", что взрывчатку изготавливал в научных целях. "Я изучал взрывчатые вещества, взрывал их как петарды", - отметил он.
"Я раскаиваюсь в том, что мои действия по изготовлению взрывчатых веществ создавали угрозу моей семье", - добавил молодой человек.
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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Пострадавший при взрыве в православной гимназии раскрыл детали ЧП
Как сообщали СК и ФСБ, 16-летний житель Рыбинского района до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к насильственным акциям против власти и органов правопорядка. Чтобы реализовать план, подросток дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку – сейчас она изъята. У юноши также нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.
По данным следствия, анархист планировал "совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе". Следствие ходатайствовало об аресте задержанного, но Кировский районный суд Ярославля 7 декабря отказал в этом.
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ПроисшествияЯрославльЯрославская областьРыбинский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Ярославский областной суд
 
 
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