https://ria.ru/20211220/yaroslavl-1764555931.html
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов подал прошение об УДО
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов подал прошение об УДО - РИА Новости, 20.12.2021
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов подал прошение об УДО
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за коррупцию, подал на условно-досрочное освобождение, сообщила журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T14:52
2021-12-20T14:52
2021-12-20T14:52
происшествия
ярославль
рыбинск
ярославская область
евгений урлашов
сергей бабуркин
дмитрий донсков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывающий наказание за коррупцию, подал на условно-досрочное освобождение, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова"Урлашов подал 17 декабря на УДО", - сказала она, отметив, что подробностей пока нет.Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин пояснил РИА Новости, что в начале ноября наступил момент, когда Урлашов отбыл две трети наказания, что дало ему право на УДО. "Поэтому тут, конечно, все логично, что он сразу подал на условно-досрочное освобождение", - добавил собеседник агентства.Урлашов летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции, отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Его помощника Алексея Лопатина приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан.Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.
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происшествия, ярославль, рыбинск, ярославская область, евгений урлашов, сергей бабуркин, дмитрий донсков
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов подал прошение об УДО
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов подал прошение об УДО