https://ria.ru/20211220/yagtu-1764275240.html

Ученые разработали биоразлагаемый материал на основе латекса

Ученые разработали биоразлагаемый материал на основе латекса - РИА Новости, 20.12.2021

Ученые разработали биоразлагаемый материал на основе латекса

Латексные пленочные изделия могут стать биоразлагаемыми с помощью разработки ученых Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). Специалисты... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T09:00

2021-12-20T09:00

2021-12-20T09:00

наука

ярославль

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

ярославский государственный технический университет

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Латексные пленочные изделия могут стать биоразлагаемыми с помощью разработки ученых Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). Специалисты разработали новый пленочный материал с природными наполнителями в составе. Исследования показали, что продукты разложения созданного полимера безопасны для окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Перчатки, упаковка и другие одноразовые материалы имеют короткий цикл использования. По словам экспертов ЯГТУ, только в России на 2018 год образовалось более трех миллионов тонн полимерных отходов. Эта цифра постоянно растет, потому что полимеры слишком медленно разлагаются или не разлагаются вовсе. Кроме того, из-за пандемии производство перчаточной продукции увеличилось во много раз, что также увеличивает нагрузку на окружающую среду.Ученые ЯГТУ разработали биоразлагаемый пленочный композиционный материал, используя метод макания, с помощью которого производят медицинские и бытовые перчатки. Технология заключается в предварительном приготовлении латексной композиции, которая внешне похожа на сгущенное молоко, по специальному рецепту. Чтобы стимулировать процессы биоразложения, ученые добавили природные наполнители на стадии полупродукта.По словам исследователей, они сымитировали условия компостирования в лаборатории и доказали, что созданный полимер разлагается под воздействием почвенных микроорганизмов. Ученые также отметили, что продукты разложения полученного материала, не оказывают токсического воздействия на окружающую среду.Разработанный состав позволит создавать полимерные изделия с регулируемым временем жизненного цикла, считают эксперты. Это даст возможность снижать нагрузку на окружающую среду. Для этого необходимо создать правильные условия утилизации для отслуживших изделий. Например, использовать специальные полигоны, где под действием факторов окружающей среды и физико-химических и биологических процессов отходы стали бы частью метаболизма природных систем. Дополнительная переработка изделий в этом случае не понадобится."На сегодняшний день в ЯГТУ пока разработана лабораторная технология получения таких материалов, предстоит серьезная работа по трансферу этой технологии в промышленное производство. С точки зрения рынка, перспективы роста потребления биоразлагаемых полимеров значительны", – отметила Ирина Коротнева.По словам ученых, применение природных наполнителей, являющихся отходами различных отраслей, значительно снижает стоимость материалов.В ближайшее время специалисты ЯГТУ планируют запатентовать разработку.

https://ria.ru/20210629/vyatgu-1738908619.html

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ярославль, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, ярославский государственный технический университет