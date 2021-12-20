https://ria.ru/20211220/witcher-1764504008.html

В Сибири появился огромный логотип Ведьмака

В Сибири появился огромный логотип Ведьмака - РИА Новости, 20.12.2021

В Сибири появился огромный логотип Ведьмака

В сибирском поселке Шерегеш (Кемеровская область) на снегу появился 25-метровый логотип из фэнтези-сериала "Ведьмак", сообщили в пресс-службе стримингового... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T12:50

2021-12-20T12:50

2021-12-20T12:50

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В сибирском поселке Шерегеш (Кемеровская область) на снегу появился 25-метровый логотип из фэнтези-сериала "Ведьмак", сообщили в пресс-службе стримингового сервиса Netflix. Снежный барельеф — точная копия медальона, который носит главный герой — охотник за чудовищами и нечистью Геральт из Ривии (Генри Кавилл). Его же еще называют "Белым волком". Как отметили в пресс-службе Netflix, основной целью этого проекта было погрузить всех поклонников "Ведьмака" и книг Анджея Сапковского, по которым снят сериал, в фэнтези-атмосферу и создать ощущение, что из-за снежной насыпи вот-вот появится могучий Геральт. Посмотреть на масштабную композицию могут все желающие. Ее разместили на одном из склонов, недалеко от фуникулеров.В эту пятницу на Netflix вышел второй сезон "Ведьмака". В нем появилось много новых персонажей, а Геральт продолжает убивать монстров и воспитывать новое поколение волшебников.

https://ria.ru/20211217/kino-1763926251.html

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