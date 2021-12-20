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В Сибири появился огромный логотип Ведьмака
В Сибири появился огромный логотип Ведьмака - РИА Новости, 20.12.2021
В Сибири появился огромный логотип Ведьмака
В сибирском поселке Шерегеш (Кемеровская область) на снегу появился 25-метровый логотип из фэнтези-сериала "Ведьмак", сообщили в пресс-службе стримингового... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:50
2021-12-20T12:50
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В сибирском поселке Шерегеш (Кемеровская область) на снегу появился 25-метровый логотип из фэнтези-сериала "Ведьмак", сообщили в пресс-службе стримингового сервиса Netflix. Снежный барельеф — точная копия медальона, который носит главный герой — охотник за чудовищами и нечистью Геральт из Ривии (Генри Кавилл). Его же еще называют "Белым волком". Как отметили в пресс-службе Netflix, основной целью этого проекта было погрузить всех поклонников "Ведьмака" и книг Анджея Сапковского, по которым снят сериал, в фэнтези-атмосферу и создать ощущение, что из-за снежной насыпи вот-вот появится могучий Геральт. Посмотреть на масштабную композицию могут все желающие. Ее разместили на одном из склонов, недалеко от фуникулеров.В эту пятницу на Netflix вышел второй сезон "Ведьмака". В нем появилось много новых персонажей, а Геральт продолжает убивать монстров и воспитывать новое поколение волшебников.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, кемеровская область, генри кавилл, новости - туризм
В Сибири появился огромный логотип Ведьмака
В Сибири появился огромный логотип из сериала "Ведьмак"
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В сибирском поселке Шерегеш (Кемеровская область) на снегу появился 25-метровый логотип из фэнтези-сериала "Ведьмак", сообщили в пресс-службе стримингового сервиса Netflix.
Снежный барельеф — точная копия медальона, который носит главный герой — охотник за чудовищами и нечистью Геральт из Ривии (Генри Кавилл). Его же еще называют "Белым волком".
Как отметили в пресс-службе Netflix, основной целью этого проекта было погрузить всех поклонников "Ведьмака" и книг Анджея Сапковского, по которым снят сериал, в фэнтези-атмосферу и создать ощущение, что из-за снежной насыпи вот-вот появится могучий Геральт.
"Деревья в снегу, холмы и захватывающие виды — смотрится как декорация к сериалу", — подчеркивают в пресс-службе.
Посмотреть на масштабную композицию могут все желающие. Ее разместили на одном из склонов, недалеко от фуникулеров.
В эту пятницу на Netflix вышел второй сезон "Ведьмака". В нем появилось много новых персонажей, а Геральт продолжает убивать монстров и воспитывать новое поколение волшебников.