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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211220/witcher-1764504008.html
В Сибири появился огромный логотип Ведьмака
В Сибири появился огромный логотип Ведьмака - РИА Новости, 20.12.2021
В Сибири появился огромный логотип Ведьмака
В сибирском поселке Шерегеш (Кемеровская область) на снегу появился 25-метровый логотип из фэнтези-сериала "Ведьмак", сообщили в пресс-службе стримингового... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T12:50
2021-12-20T12:50
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генри кавилл
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В сибирском поселке Шерегеш (Кемеровская область) на снегу появился 25-метровый логотип из фэнтези-сериала "Ведьмак", сообщили в пресс-службе стримингового сервиса Netflix. Снежный барельеф — точная копия медальона, который носит главный герой — охотник за чудовищами и нечистью Геральт из Ривии (Генри Кавилл). Его же еще называют "Белым волком". Как отметили в пресс-службе Netflix, основной целью этого проекта было погрузить всех поклонников "Ведьмака" и книг Анджея Сапковского, по которым снят сериал, в фэнтези-атмосферу и создать ощущение, что из-за снежной насыпи вот-вот появится могучий Геральт. Посмотреть на масштабную композицию могут все желающие. Ее разместили на одном из склонов, недалеко от фуникулеров.В эту пятницу на Netflix вышел второй сезон "Ведьмака". В нем появилось много новых персонажей, а Геральт продолжает убивать монстров и воспитывать новое поколение волшебников.
https://ria.ru/20211217/kino-1763926251.html
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, кемеровская область, генри кавилл, новости - туризм
12:50 20.12.2021
 
В Сибири появился огромный логотип Ведьмака

В Сибири появился огромный логотип из сериала "Ведьмак"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой NetflixГигантский логотип Ведьмака
Гигантский логотип Ведьмака - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Netflix
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В сибирском поселке Шерегеш (Кемеровская область) на снегу появился 25-метровый логотип из фэнтези-сериала "Ведьмак", сообщили в пресс-службе стримингового сервиса Netflix.
Снежный барельеф — точная копия медальона, который носит главный герой — охотник за чудовищами и нечистью Геральт из Ривии (Генри Кавилл). Его же еще называют "Белым волком".
Как отметили в пресс-службе Netflix, основной целью этого проекта было погрузить всех поклонников "Ведьмака" и книг Анджея Сапковского, по которым снят сериал, в фэнтези-атмосферу и создать ощущение, что из-за снежной насыпи вот-вот появится могучий Геральт.

"Деревья в снегу, холмы и захватывающие виды — смотрится как декорация к сериалу", — подчеркивают в пресс-службе.

Посмотреть на масштабную композицию могут все желающие. Ее разместили на одном из склонов, недалеко от фуникулеров.
В эту пятницу на Netflix вышел второй сезон "Ведьмака". В нем появилось много новых персонажей, а Геральт продолжает убивать монстров и воспитывать новое поколение волшебников.
Кадр из сериала Ведьмак
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КультураNetflixНовости культурыКино и сериалыКемеровская областьГенри КавиллНовости - Туризм
 
 
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