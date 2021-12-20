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В Ростове прошла всероссийская выставка "Дорогами казаков"

В Ростове прошла всероссийская выставка "Дорогами казаков" - РИА Новости, 20.12.2021

В Ростове прошла всероссийская выставка "Дорогами казаков"

С 16 по 18 декабря Ростове-на-Дону проходила всероссийская выставка туристских маршрутов "Дорогами казаков". Программа включала в себя проведение... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T20:55

2021-12-20T20:55

2021-12-20T20:55

российское казачество

ростов-на-дону

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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российское казачество

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. С 16 по 18 декабря Ростове-на-Дону проходила всероссийская выставка туристских маршрутов "Дорогами казаков". Программа включала в себя проведение культурно-познавательных мероприятий, фотовыставку и круглый стол, сообщает пресс-служба Ростуризма.Выставка прошла в онлайн и офлайн форматах. Основной темой обсуждения участников стало содействие развитию туризма с учетом самобытной казачьей истории и культуры.Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова в своем видеообращении к участникам выставки передала слова приветствия от главы Ростуризма Зарины Догузовой."Этнографический туризм может стать эффективным инструментом развития экономики как в локальном, региональном масштабах, так и в масштабе всей страны. Выставка туристских маршрутов "Дорогами казаков" нацелена на сохранение и развитие самобытной культуры российского казачества, образа жизни, традиций, духовных ценностей", – сказала в приветственном слове Елена Лысенкова.Глава минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко отметил повышенный интерес к внутреннему туризму и к истории и культуре донских казаков."Этой узнаваемости способствовал наш бренд "Вольный Дон", разработанный в 2017 году, прямая поддержка губернатора области Василия Юрьевича Голубева, который определил туризм как один из основных приоритетов в экономической политике региона", – заявил Максим Папушенко.

https://ria.ru/20211210/diktant-1763214785.html

https://ria.ru/20211124/kontsert-1760523716.html

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ростов-на-дону, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, российское казачество