Онлайн-конференция гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова по итогам года
24 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция генерального директора ВЦИОМ Валерия ФЕДОРОВА, посвященная итогам уходящего года и перспективам нового 2022 г.
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Речь пойдет о главных событиях, привлекших внимание общества в уходящем году, о персонах года – политиках, актерах, певцах, журналистах, о чувствах, с которыми россияне провожают 2021 год, и о надеждах на 2022 год.
Каким был 2021 год для россиян? Какие события привлекли внимание общества? Как граждане проведут новогодние праздники? С какими чувствами они провожают год и встречают следующий? Что ожидают от будущего 2022 года?
Трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Речь пойдет о главных событиях, привлекших внимание общества в уходящем году, о персонах года – политиках, актерах, певцах, журналистах, о чувствах, с которыми россияне провожают 2021 год, и о надеждах на 2022 год.
Каким был 2021 год для россиян? Какие события привлекли внимание общества? Как граждане проведут новогодние праздники? С какими чувствами они провожают год и встречают следующий? Что ожидают от будущего 2022 года?
Трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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