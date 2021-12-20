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Онлайн-конференция гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова по итогам года

Онлайн-конференция гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова по итогам года - РИА Новости, 20.12.2021

Онлайн-конференция гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова по итогам года

24 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция генерального директора ВЦИОМ Валерия ФЕДОРОВА, посвященная итогам уходящего года и перспективам нового 2022 г.

2021-12-20T15:50

2021-12-20T15:50

2021-12-20T15:50

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Задать вопросРечь пойдет о главных событиях, привлекших внимание общества в уходящем году, о персонах года – политиках, актерах, певцах, журналистах, о чувствах, с которыми россияне провожают 2021 год, и о надеждах на 2022 год.Каким был 2021 год для россиян? Какие события привлекли внимание общества? Как граждане проведут новогодние праздники? С какими чувствами они провожают год и встречают следующий? Что ожидают от будущего 2022 года?Трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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